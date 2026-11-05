З орбіти на Землю впав телескоп NASA вагою 1500 кг: відомо куди (фото)

Обсерваторія Swift мала працювати протягом двох років, але змогла проводити цінні спостереження за космосом 22 роки.

22-річна історія космічного телескопа Swift завершилася його неконтрольованим падінням на Землю в середу, 4 листопада. Обсерваторію намагалися вивести на вищу орбіту, але місія зазнала невдачі, пише Space.

Космічний телескоп Swift був виведений на навколоземну орбіту у 2004 році. Спочатку термін його експлуатації становив 2 роки. Але до жовтня 2026 року він досліджував гамма-спалахи — найпотужніші вибухи у Всесвіті, що виникають під час вибухів наднових, а також злиття нейтронних зірок та інших високоенергетичних подій у космосі. Також телескоп досліджував далекі наднові (вибухи масивних зірок), чорні діри та астероїди з кометами в Сонячній системі. Своє останнє наукове спостереження Swift провів 20 жовтня, після чого NASA вимкнуло обсерваторію, і вона почала стрімке падіння з орбіти.

Космічний телескоп Swift був виведений на навколоземну орбіту у 2004 році. Ілюстрація Фото: NASA

Обсерваторія Swift не мала власних двигунів для корекції орбіти, а тому через підвищення рівня сонячної активності у 2025 році опір найвищих шарів атмосфери зріс, і телескоп почав повільно опускатися. У NASA прийняли рішення врятувати важливу для астрономів обсерваторію. Спеціальний космічний апарат мав цього літа підняти Swift на вищу орбіту, але в підсумку він вийшов з ладу, увійшов в атмосферу і згорів там.

Гамма-спалах GRB 110328A, виявлений телескопом Swift Фото: NASA

Зрештою, "Swift" опустився на висоту всього 275 кілометрів над поверхнею Землі, де його вже неможливо було врятувати та продовжити термін його експлуатації. Історія легендарної обсерваторії завершилася 4 листопада приблизно о 14:39 за київським часом, коли вона увійшла в щільні шари атмосфери Землі. Згідно з повідомленням Космічних сил США, це сталося над островом Суматра, Індонезія.

Космічний телескоп Swift увійшов у щільні шари атмосфери Землі над островом Суматра (позначено стрілкою) Фото: Wikipedia

Найімовірніше, космічний телескоп NASA вагою 1500 кг повністю згорів в атмосфері. За оцінками NASA, ймовірність того, що уцілілі уламки можуть завдати комусь шкоди на Землі, становить лише 1 до 2100. Хоча раніше експерти припускали, що деякі уламки телескопа можуть вціліти й впасти на поверхню планети. Поки що ніхто не знайшов цих уламків. Вони могли впасти в Тихий океан або Індійський океан.

Згідно зі звітом NASA, у середньому щодня на Землю з орбіти падає щонайменше три великі об’єкти: це непрацюючі супутники або ступені ракет-носіїв. У найближчі роки ця кількість, найімовірніше, зростатиме, оскільки кількість запусків у космос постійно збільшується.

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NASA шукає можливість підвищити орбіту знаменитого космічного телескопа "Хаббл". Він поступово втрачає висоту і через кілька років впаде на Землю, якщо нічого не робити.

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