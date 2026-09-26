На Землю впав космічний апарат: він мав врятувати обсерваторію NASA від падіння на планету

Після невдалої спроби врятувати старий космічний телескоп NASA Swift на Землю впав космічний апарат Link.

У п’ятницю, 25 вересня, майже через 3 місяці після запуску в космос апарат Link, створений компанією Katalyst Space Technologies, впав на Землю після невдалої спроби підвищити орбіту старої обсерваторії NASA, пише Phys.

Компанія Katalyst Space Technologies повідомила, що космічний апарат Link увійшов у щільні шари атмосфери Землі, де повністю згорів. Таким чином завершилася невдала місія з порятунку космічного телескопа NASA Swift, яка коштувала 30 мільйонів доларів. На початку листопада те саме має статися з обсерваторією Swift, яка вже кілька місяців поступово падає на нашу планету.

Космічний апарат Link, запущений 3 липня у космос, мав перевести 22-річний телескоп Swift на вищу орбіту, щоб той продовжив досліджувати найпотужніші вибухи у Всесвіті. Обсерваторія почала знижуватися через підвищену сонячну активність, і передбачалося, що Link, оснащений спеціальними маніпуляторами, зможе врятувати телескоп і таким чином продовжити термін його роботи. Вчені з NASA навіть призупинили наукову діяльність обсерваторії, щоб вона не впала раніше, ніж прибуде рятувальна місія.

Однак незабаром після запуску в апараті Link виникли проблеми з електронікою, і він втратив контроль над орієнтацією у просторі, а потім було втрачено зв’язок із Землею. Хоча команда місії змогла відновити нормальну роботу рятувального апарата, у нього вже не залишилося палива, щоб виконати поставлене завдання. У серпні рятувальну місію офіційно скасували.

Протягом трьох тижнів у вересні інженери компанії Katalyst Space Technologies тестували рухи маніпуляторів Link у космосі, і їм навіть вдалося наблизити космічний апарат до телескопа Swift на відстань 12–15 кілометрів.

Що стосується обсерваторії Swift вартістю 364 мільйони доларів, то її знову ввімкнули, і протягом місяця вона продовжуватиме досліджувати гамма-спалахи (найпотужніші вибухи у Всесвіті), наднові (уламки масивних зірок), а також інші астрономічні явища.

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