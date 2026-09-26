На Землю рухнул космический аппарат: должен был спасти обсерваторию NASA от падения на планету

После неудачной попытки спасти старый космический телескоп NASA Swift на Землю упал космический аппарат Link.

В пятницу, 25 сентября, почти через 3 месяца после запуска в космос аппарат Link, созданный компанией Katalyst Space Technologies, упал на Землю после неудачной попытки повысить орбиту старой обсерватории NASA, пишет Phys.

Компания Katalyst Space Technologies заявил о том, что космический аппарат Link вошел в плотные слои атмосферы Земли, где полностью сгорел. Таким образом завершилась неудачная миссия по спасению космического телескопа NASA Swift, которая стоила 30 миллионов долларов. В начале ноября то же самое должно произойти с обсерваторией Swift, которая уже несколько месяцев постепенно падает вниз на нашу планету.

Космический аппарат Link, запущенный 3 июля в космос, должен был перевести 22-летний телескоп Swift на более высокую орбиту, чтобы тот продолжил изучать наиболее мощные взрывы во Вселенной. Обсерватория начала снижаться из-за повышенной солнечной активности и предполагалось, что Link, оснащенный специальными манипуляторами, сможет спасти телескоп и таким образом продлить срок его работы. Ученые из NASA даже остановили научную деятельность обсерватории, чтобы она не упала раньше, чем прибудет спасательная миссия.

Но у аппарата Link вскоре после запуска возникли проблемы с электроникой и он потерял управление ориентацией в пространстве, а затем была потеряна связь с Землей. Хотя команда миссии смогла восстановить нормальную работу спасательного аппарата, у него уже не осталось топлива, чтобы выполнить поставленную задачу. В августе спасательную миссию официально отменили.

В течение трех недель в сентябре инженеры компании Katalyst Space Technologies тестировали движения манипуляторов Link в космосе и им даже удалось приблизить космический аппарат к телескопу Swift на расстояние 12–15 километров.

Что касается обсерватории Swift, стоимостью 364 миллиона долларов, то ее снова включили и в течение месяца она будет и далее изучать гамма-всплески (самые мощные взрывы во Вселенной), сверхновые (взрывная сметь массивных звезд), а также другие астрономические явления.

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