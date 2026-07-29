Авария в космосе: NASA спасает миссию по спасению телескопа, падающего на Землю

Космический аппарат Link, который должен поднять телескоп Swift на более высокую орбиту, столкнулся с проблемой, которая может поставить под угрозу всю миссию.

NASA хочет спасти стареющий космический телескоп Swift, прежде чем он сгорит в атмосфере Земли. Космическое агентство США приостановило его работу на орбите и отправило к нему космический аппарат Link, чтобы тот поднял обсерваторию на более высокую орбиту. Оказалось, что у Link возникли проблемы с двигателями и он начал неконтролируемое вращение в космосе, пишет AP.

Космический телескоп Swift стоимостью 500 миллионов долларов с 2004 по 2025 год изучал самые мощные взрывы в космосе, включая гамма-всплески. Но его научная деятельность была приостановлена, ведь Swift из-за недавней солнечной активности начал снижаться быстрее, чем ожидалось. Если ничего не делать, то осенью обсерватория рухнет на Землю. Если точнее, то сгорит в атмосфере, но ее обломки могут упасть в населенных местах.

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NASA заключило контракт на 30 миллионов долларов с компанией Katalyst Space Technologies, чтобы та создала специальный космический аппарат с манипуляторами, который сможет поднять Swift на более высокую орбиту.

Космический телескоп Swift стоимостью 500 миллионов долларов с 2004 по 2025 год изучал самые мощные взрывы в космосе Фото: NASA

Аппарат Link был запущен на низкую околоземную орбиту на ракете-носителе Pegasus XL 3 июля. А 28 июля компания Katalyst Space Technologies сообщила, что у аппарата возникли проблемы с двигателями, и он начал неконтролируемое вращение. Из-за потери контроля за ориентацией с аппаратом сложно установить связь.

В компании заявили, что работают без перерыва, чтобы Link смог продолжить свою миссию, смог захватить Swift с помощью своих манипуляторов и поднять его на более высокую орбиту. В NASA не теряют надежды, что миссия увенчается успехом, ведь все остальные основные системы Link работают исправно.

Сейчас телескоп Swift находится на высоте около 350 километров, но критическая высота, когда он начнет стремительно падать на Землю, составляет 300 км. Поэтому NASA надеется, что Link успеет до этого поднять стареющий телескоп и таким образом продлить его жизнь.

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