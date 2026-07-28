Потенциальная технология инопланетян: ученые изучили две звезды и вот, что они обнаружили (фото)

Астрономы изучили две далекие звезды, которые считались лучшими кандидатами на роль обладателей сферы Дайсона – потенциальной технологии внеземной цивилизации.

Считается, что внеземные цивилизации могли создать технологии, необходимые для строительства гигантских мегаструктур, окружающих звезд под названием сфера Дайсона. Эти объекты должны собирать практически всю энергию звезд и закрывать энергетические потребности разумных инопланетян. Эти структуры могут изменять свет звезд, а потому астрономы могут их обнаружить. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, изучили два наиболее вероятных кандидата на роль сферы Дайсона. Вот, что они обнаружили, пишет ScienceAlert.

Космический телескоп WISE обнаружил в Млечном Пути две звезды, которые могли быть окружены сферами Дайсона. Дело в том, что, как считается, эти структуры должны выделять тепло, значит инфракрасное излучение, которое превышает излучение в данном диапазоне света, которое выпускает звезда. Две звезды, названные Кандидат на роль сферы Дайсона D и Кандидат на роль сферы Дайсона E имели необходимые признаки. Это значит, что где-то там могут существовать потенциальные разумные инопланетяне.

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Чем больше гипотетическая мегаструктура, тем ярче должно становиться избыточное инфракрасное излучение, которое нехарактерно для звезды. Астрономы использовали инфракрасный космический телескоп Уэбб для изучения потенциальной технологии инопланетян.

Изображения двух звезд, сделанные теелскопом Уэбб. Их избыточное инфракрасное излучение удалось объяснить Фото: ScienceAlert

Но исследование показало, что никаких сфер Дайсона вокруг этих звезд нет и их избыточное инфракрасное излучение объясняется довольно просто. Дело в том, что свет двух звезд усиливало излучение двух далеких галактик, которые расположены практически идеально позади них.

Оказалось, что обе галактики не просто очень яркие, а излучают свет именно в том инфракрасном диапазоне, который могут создавать сферы Дайсона.

Избыточное инфракрасное излучение одной звезды обеспечивает горячая пылевая галактика, где центральная сверхмассивная черная дыра нагревает огромные облака пыли. Избыточное излучение другой звезды связано пылевой галактикой, где звезды образуются с невероятной скоростью.

Обе галактики естественным образом излучают инфракрасный свет, который мог быть быт признаком технологий внеземных цивилизаций.

Астрономы говорят, что тони продолжат поиск потенциальных сфер Дайсона и может быть в будущем им повезет. Если конечно мы не одиноки во Вселенной.

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