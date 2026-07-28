Потенційна технологія інопланетян: вчені дослідили дві зірки, і ось що вони виявили (фото)

Астрономи дослідили дві віддалені зірки, які вважалися найкращими кандидатами на роль володарів сфери Дайсона — потенційної технології позаземної цивілізації.

Вважається, що позаземні цивілізації могли створити технології, необхідні для будівництва гігантських мегаструктур, що оточують зірки, — так званих сфер Дайсона. Ці об’єкти мають збирати практично всю енергію зірок і задовольняти енергетичні потреби розумних інопланетян. Ці структури можуть змінювати світло зірок, а тому астрономи можуть їх виявити. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вивчили два найімовірніші об’єкти, що можуть бути сферами Дайсона. Ось що вони виявили, пише ScienceAlert.

Космічний телескоп WISE виявив у Чумацькому Шляху дві зірки, які, ймовірно, оточені сферами Дайсона. Справа в тому, що, як вважається, ці структури повинні виділяти тепло, а отже, інфрачервоне випромінювання, яке перевищує випромінювання в цьому діапазоні світла, що випромінює зірка. Дві зірки, названі "Кандидат на роль сфери Дайсона D" та "Кандидат на роль сфери Дайсона E", мали необхідні ознаки. Це означає, що десь там можуть існувати потенційні розумні інопланетяни.

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Чим більша гіпотетична мегаструктура, тим яскравішим має ставати надлишкове інфрачервоне випромінювання, яке не є характерним для зірки. Астрономи використовували інфрачервоний космічний телескоп "Вебб" для вивчення потенційної технології інопланетян.

Зображення двох зірок, зроблені телескопом "Вебб". Їхнє надлишкове інфрачервоне випромінювання вдалося пояснити Фото: ScienceAlert

Однак дослідження показало, що навколо цих зірок немає жодних сфер Дайсона, а їхнє надмірне інфрачервоне випромінювання пояснюється досить просто. Справа в тому, що світло двох зірок підсилювало випромінювання двох віддалених галактик, які розташовані практично ідеально за ними.

Виявилося, що обидві галактики не просто дуже яскраві, а випромінюють світло саме в тому інфрачервоному діапазоні, який можуть створювати сфери Дайсона.

Надлишкове інфрачервоне випромінювання однієї зірки забезпечує гаряча пилова галактика, де центральна надмасивна чорна діра нагріває величезні хмари пилу. Надлишкове випромінювання іншої зірки пов’язане з пиловою галактикою, де зірки утворюються з неймовірною швидкістю.

Обидві галактики природним чином випромінюють інфрачервоне світло, яке могло б бути ознакою технологій позаземних цивілізацій.

Астрономи кажуть, що вони продовжать пошук потенційних сфер Дайсона і, можливо, в майбутньому їм пощастить. Якщо, звичайно, ми не самотні у Всесвіті.

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