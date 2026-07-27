Потенційні інопланетяни спілкуються з нами не так, як передбачалося

Дослідники дійшли висновку, що сигнали від розумних інопланетян слід шукати на інших частотах.

Астрономи з Манчестерського університету (Велика Британія) вважають, що нам слід шукати сигнали від інопланетян на більш високих радіочастотах, ніж ті, що використовуються зараз. Вчені вперше використали радіотелескоп ALMA для пошуку сигналів від інопланетного розуму, пише EarthSky.

Наразі вчені, які займаються пошуком сигналів від потенційних розумних інопланетян, шукають радіосигнали переважно в певному діапазоні: на частотах від 1,42 до 1,66 ГГц. Однак автори дослідження вважають, що радіосигнали позаземних цивілізацій слід шукати на більш високих радіочастотах. Тому, як припускають, ми досі не виявили жодних подібних сигналів із глибокого космосу.

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Діапазон частот від 1,42 до 1,66 ГГц було обрано не випадково. Це радіохвилі, які знаходяться посередині між частотами радіохвиль, що випромінюються воднем та гідроксилом (ОН). Ці елементи з'єднуються й утворюють воду, а вона необхідна для життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо. З іншого боку, ці радіочастоти вільні від фонового космічного шуму. Вчені вважають, що позаземні цивілізації могли б використовувати ці частоти для спілкування з іншими цивілізаціями в космосі, оскільки вони пов’язані з водою та позбавлені шуму.

Однак автори дослідження вважають, що для виявлення інопланетян слід досліджувати радіочастоти вищого діапазону. І вони вже почали це робити. Астрономи проаналізували дані минулих спостережень за космосом за допомогою радіотелескопа ALMA. Це був перший випадок в історії, коли позаземний розум шукали за допомогою цієї потужної обсерваторії.

Вчені шукали вузькосмугові радіосигнали, які виглядали неприродно, тобто могли мати штучне походження. Хоча жодних потенційних сигналів від інопланетян виявлено не було, вчені з’ясували, що радіотелескоп ALMA може спостерігати за більшою кількістю зірок, ніж інші телескопи. А отже, шанси виявити сигнал від розумних інопланетян зростають.

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