П'ять найдивніших сигналів із космосу: їх могли надіслати інопланетяни

Спочатку вчені вважали, що ці три сигнали надіслали позаземні цивілізації, але згодом змогли їх пояснити. Два сигнали вже багато років залишаються незрозумілими.

Вчені вже давно намагаються з’ясувати, чи самотні ми у Всесвіті. Для цього за допомогою радіотелескопів вони шукають потенційні сигнали від розумних інопланетян. Хоча більшість радіосигналів астрономи змогли пояснити, є й такі, що залишаються загадкою. Ось п’ять сигналів із космосу, які змушують деяких вчених думати, що десь існують позаземні цивілізації, пише Sky at Night Magazine.

Потенційний сигнал від інопланетян

Перитонами називають короткі, тривалістю в кілька мілісекунд, радіосигнали, які нагадують сигнали з космосу — швидкі радіоспалахи. Це потужні викиди енергії та світла з далеких галактик. Вперше перитони були виявлені радіотелескопом в обсерваторії Паркса в Австралії у 2007 році.

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Ці радіосигнали дивним чином з’являлися всюди одночасно, що викликало здивування в астрономів. Була висунута гіпотеза, що ці сигнали випромінюють невідомі астрономічні об’єкти або ж інопланетні.

Насправді таємничі сигнали з космосу мали земне походження. Виявилося, що вони з’явилися, коли співробітники обсерваторії увімкнули мікрохвильові печі до того, як цикл приготування їжі закінчився. У результаті виник короткий сплеск радіоперешкод, достатній для того, щоб його сприйняли за сигнал із космосу

Маленькі зелені чоловічки

У 1967 році астрономи виявили дуже дивний радіосигнал із космосу. На думку астрономів, він був надто точним, щоб його міг генерувати будь-який астрономічний об’єкт. Цей сигнал надходив кожні 1,33 секунди з глибокого космосу.

З’явилося припущення, що це сигнал від інопланетян, і його назвали LGM-1, тобто "маленькі зелені чоловічки-1" (з англ. little green men). З’ясувалося, що такі сигнали створюють пульсари. Це різновид нейтронних зірок, які дуже швидко обертаються навколо своєї осі. Ці сигнали мають чітку періодичність.

Сигнал із Проксима Центавра

У 2020 році радіотелескоп в обсерваторії Паркса виявив сигнал із космосу, який отримав назву BLC1. Вчені дійшли висновку, що це перший сигнал від інопланетян, які мешкають на планеті поблизу зірки Проксима Центавра. Це найближча до нас зірка, розташована на відстані 4 світлових років.

Вузькосмуговий сигнал на частоті 982 МГц виглядав саме так, як і слід було б очікувати від штучного джерела. Однак подальший аналіз показав, що радіосигнал створювало несправне обладнання в обсерваторії.

Якщо ці три сигнали з космосу вдалося пояснити, і вони не є повідомленнями інопланетян, то наступні два сигнали вченим поки що пояснити не вдалося.

Сигнал "Вау!"

У 1977 році радіотелескоп Університету штату Огайо зафіксував надзвичайний радіосигнал із глибокого космосу. Точне джерело визначити не вдалося, але його характеристики вказували на те, що це могло бути повідомлення від інопланетян.

Астроном Джеррі Ейман роздрукував запис сигналу, який складався з групи символів, і написав на роздруківці "Вау!", припускаючи, що інопланетяни вперше надіслали повідомлення. Частота сигналу була близькою до лінії 1420 МГц, а його інтенсивність зростала й спадала таким чином, що відповідала фіксованій точці в космосі.

З того часу вчені так і не дійшли єдиної думки щодо джерела цього сигналу, тривалість якого становила всього 72 секунди, адже його більше ніколи не спостерігали.

Деякі вчені вважають, що це може бути той самий довгоочікуваний сигнал від позаземної цивілізації. Інші вчені наполягають на його природному походженні. Але досі ніхто точно не може сказати, що ж це було насправді.

Сигнал від зірки Таббі

Зірка Таббі, або KIC 8462852, розташована на відстані 1480 світлових років від нас. Її було виявлено у 2011 році. Зірки зазвичай або стають дедалі яскравішими, аж поки не перетворяться на наднову, або стають набагато тьмянішими білими карликами.

Однак ця зірка демонструє різкі та нерегулярні спади яскравості, що схожі між собою, але не мають жодної чіткої закономірності. Жодне відоме явище у космосі не може цього пояснити, зазначають астрономи.

Деякі вчені вважають, що насправді яскравість зірки знижується через те, що поблизу неї розташована мегаструктура інопланетян. Таким чином, як припускається, це сигнал від позаземних цивілізацій, який може бути ненавмисним і пов'язаний не з радіохвилями, а зі світлом. Загадка цієї зірки досі не розгадана, хоча багато вчених вважають, що розгадка полягає в природному явищі.

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