На цих планетах інопланетяни не виживуть: вчені з’ясували, де їх слід шукати

Дослідження показує, що позаземне життя може існувати лише на планетах, розміри яких не менші за Марс.

Вчені продовжують пошуки потенційного позаземного життя у просторах нашої галактики. Тепер є можливість звузити коло пошуків: дослідники визначили, на яких планетах інопланетне життя не зможе зародитися й існувати. Це кам’янисті світи, які менші за Марс. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише Space.

Щоб кам’яниста планета, яка обертається навколо зірки, схожої на Сонце, могла вважатися придатною для життя, вона повинна перебувати в зоні придатності для життя цієї зірки та мати атмосферу.

Зона придатності для життя — це область навколо зірки, де температура дозволяє існувати рідкій воді на поверхні планети. Вода — це джерело життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Але для життя потрібна ще й атмосфера.

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Вчені розробили модель, щоб з’ясувати, наскільки маленькою може бути кам’яниста планета, щоб утримувати атмосферу достатньо довго для зародження життя, тобто щонайменше кілька мільярдів років. Виявилося, що розмір такого світу має бути приблизно таким, як у Марса.

Якщо бути точнішим, то моделювання показало, що зберегти свою атмосферу протягом дуже тривалого часу можуть кам’янисті планети, розмір яких становить приблизно 80 % від розміру Землі. Хоча також існує ймовірність, що це можуть зробити світи, розмір яких становить 60 % від розміру нашої планети. Саме на таких планетах, як вважають вчені, варто шукати ознаки позаземного життя.

Вчені створили моделі планет, схожих на Землю, з тим самим хімічним складом і внутрішньою структурою, але різних за розміром. Модель показала, які планети можуть повністю втратити свою атмосферу протягом мільярдів років, а які можуть її відновити навіть у разі її втрати. Простіше кажучи, випромінювання зірок може знищувати атмосфери планет, але вулканічні процеси можуть викидати гази, які її знову відновлюють.

Саме завдяки цій моделі вчені з’ясували, що якщо планета має розмір менше ніж 0,8 радіуса Землі, атмосфери зникають швидше, ніж відновлюються. Це відбувається тому, що менші планети мають меншу гравітацію та слабше магнітне поле. Також такі планети мають менш потужні вулканічні процеси. Крім того, модель показала, що за певних умов навіть планети, радіус яких становить 0,6 радіуса Землі, здатні підтримувати стабільну атмосферу, але шансів на це менше.

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