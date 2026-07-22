У серпні в Місяць вріжеться ракета SpaceX вагою 4 тис. кг: удар буде видно навіть із Землі

Команда астрономів підрахувала, що 5 серпня 2026 року на поверхню Місяця впаде уламок космічного сміття.

Уламок впаде неподалік від кратера Ейнштейна, і астрономи пильно спостерігатимуть за тим, що відбуватиметься, оскільки удар буде видно з Землі, пише Phys.org.

За словами експертів, це рідкісна нагода зафіксувати штучне зіткнення в реальному часі. Це також дасть змогу вченим випробувати новий метод точного визначення місць падіння об’єктів на Місяць. Такі дані стануть у нагоді під час підготовки до майбутніх місячних сейсмічних експериментів.

Об'єкт, який ось-ось впаде на Місяць, є верхнім ступенем ракети SpaceX Falcon 9. Вона розпочала свій шлях у січні 2025 року, успішно запустивши два приватні роботизовані посадкові модулі до Місяця.

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Після того як ракетний ступінь вивів ці посадкові модулі на траєкторію до Місяця, у нього закінчилося паливо. Тому ступінь не зміг безпечно відлетіти у глибокий космос або повернутися на Землю, щоб згоріти в атмосфері. Натомість вона дрейфує в космосі.

Очікується, що цей об’єкт, довжина якого становить приблизно 12 метрів, ширина — 4 метри, а вага — близько 4000 кілограмів, вріжеться в наш супутник зі швидкістю близько 8750 кілометрів на годину.

На відміну від падіння астероїдів, ступінь ракети буде розчавлена під час падіння й утворить абсолютно новий кратер. Його ширина становитиме приблизно 20–30 метрів, а хмара місячного пилу підніметься вгору на кілька кілометрів.

Ця хмара пилу — саме те, що зможуть спостерігати люди з Землі.

"До потенційних спостережуваних явищ цієї події належать спалах у момент удару та викиди пилу", — пишуть автори статті.

Зіткнення має відбутися на видимій стороні Місяця, і спостерігачам знадобляться камери, здатні знімати відео з дуже високою швидкістю. Час матиме вирішальне значення. Наразі очікується, що уламки впадуть о 06:35 за UTC або о 09:35 за київським часом.

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