Висадка астронавтів на Місяць може знищити докази походження життя на Землі

Вихлопні гази космічних апаратів можуть швидко забруднити найцінніші для науки регіони Місяця. Це може знищити речовини, які могли б допомогти розкрити таємницю зародження життя на Землі.

У той час як NASA продовжує реалізацію плану з відправлення астронавтів на Місяць у рамках програми "Артеміда", вчені досліджують можливі непередбачені наслідки висадки людей на поверхню Місяця. Астронавти в рамках місії "Артеміда-4" мають приземлитися у 2028 році в районі Південного полюса Місяця. Потім там планують побудувати базу. Але все це вимагає численних посадок космічних апаратів. Дослідження, опубліковане в журналі Американського геофізичного союзу, показало, що вихлопні гази космічних апаратів можуть виділяти достатньо метану, щоб забруднити поверхню Місяця. Таким чином вони можуть зруйнувати молекули, які могли б допомогти пояснити, як виникло життя на Землі, пише Space.

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Вчені вважають, що в льоді постійно затінених кратерів на Місяці, куди не проникає сонячне світло, розташованих на полюсах, містяться органічні молекули, які сприяли виникненню життя на Землі. Вони об’єдналися в необхідні сполуки й створили життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, як припускають вчені. Ці молекули знаходяться в льодах, що існують мільярди років. Туди органічні молекули потрапили завдяки ударам астероїдів і комет.

Молекулярна історія життя на Землі практично відсутня на нашій планеті, оскільки вона була значною мірою знищена мільярдами років геологічних змін, що відбувалися на нашій планеті. Але Місяць майже не змінився, тому поклади льоду зберігають унікальну вибірку молекул, що існували до появи життя на Землі.

Але цей лід, а також органічні молекули в ньому, можуть бути зруйновані. За допомогою комп’ютерних моделей вчені продемонстрували, що викиди метану з посадкових апаратів на Місяці можуть дуже швидко й назавжди забруднити прадавній лід, знищивши молекулярні докази походження життя на Землі, що містяться в ньому.

Протягом одного місячного тижня, що становить приблизно сім земних місяців, понад половина метану опинилася в холодних полярних районах Місяця, причому аж 42 % цієї речовини зосередилося на Південному полюсі порівняно з 12 % на Північному полюсі, як показало моделювання.

Вчені вважають, що потрібно краще зрозуміти, як вихлопні гази посадкових апаратів поширюються по Місяцю, щоб розробити нові протоколи посадки. Також, можливо, слід обирати місця посадки на Місяці, де забруднення метаном буде мінімальним.

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