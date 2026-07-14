Высадка астронавтов на Луну может уничтожить свидетельства происхождения жизни на Земле

Выхлопные газы космических аппаратов могут быстро загрязнить наиболее ценные для науки регионы Луны. Это может уничтожить вещества, которые могли бы помочь раскрыть тайну зарождения жизни на Земле.

В то время как NASA продолжает реализацию плана по отправке астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида", ученые изучают возможные непредвиденные последствия посещения людьми поверхности Луны. Астронавты в рамках миссии "Артемидаа-4" должны приземлиться в 2028 году в районе Южного полюса Луны. Затем там планируют построить базу. Но все это требует многочисленных посадок космических аппаратов. Исследование, опубликованное в журнале Американского геофизического союза, показало, что выхлопные газы космических аппаратов могут выделять достаточно метана, чтобы загрязнить поверхность Луны. Таким образом они могут разрушить молекулы, которые могли бы помочь объяснить, как возникла жизнь на Земле, пишет Space.

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Ученые считают, что во льду в постоянно затененных кратерах на Луне, куда не попадает солнечный свет, расположенных на полюсах, находятся органические молекулы, которые помогли создать жизнь на Земле. Они объединились в нужные соединения и создали жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, как как предполагают ученые. Эти молекулы находится во льдах, существующих миллиарды лет. Туда органические молекулы попали благодаря ударам астероидов и комет.

Молекулярная история жизни на Земле практически отсутствует на нашей планете, поскольку она была в значительной степени уничтожена миллиардами лет геологических изменений, происходящих на нашей планете. Но Луна почти не изменилась, поэтому залежи льда хранят уникальную выборку молекул, существовавших до появления жизни на Земле.

Но этот лед может и органические молекулы в нем могут быть разрушены. С помощью компьютерных моделей ученые показали, что выбросы метана из посадочных аппаратов на Луне могут очень быстро и навсегда загрязнить древний лед, уничтожив содержащиеся в нем молекулярные доказательства происхождения жизни на Земле.

В течение одной лунной недели, что составляет примерно семь земных месяцев, более половины метана оказалось в холодных полярных областях Луны, причем целых 42% вещества оказалось на Южном полюсе по сравнению с 12% на Северном полюсе, как показало моделирование.

Ученые считают, что нужно лучше понять, как выхлопные газы посадочных аппаратов распространяются по Луне, чтобы составить новые протоколы посадки. Также, возможно, нужно выбирать места посадки на Луне, где загрязнение метаном будет минимальным.

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