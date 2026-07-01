Новый план NASA для базы на Луне: полетит марсианский робот с ядерным двигателем (фото)
Руководство NASA более подробно рассказало то том, каким образом будет осуществлена подготовка строительства первой лунной базы в 2029 году.
Во вторник, 30 июня, на пресс-конференции руководители NASA объявили о лунных беспилотных миссиях, призванных помочь в создании базы на Луне, в рамках программы "Артемида", пишет Phys.
NASA планирует начать строительство первой базы на Луне в 2029 году в рамках программы "Артемида". Планируется построить несколько жилых и лабораторных модулей для астронавтов, устройства связи и навигации, источники энергии и стартовую и посадочную площадку в районе южного полюса Луны. Там находится многого водяного льда, который можно использовать для получения воды для питья, кислорода для дыхания и водорода. Последние два элемента можно использовать для создания ракетного топлива на месте.
В NASA заявили, что три американские компании, Astrobotic, Firefly Aerospace и Intuitive Machines, с помощью своих посадочных модулей и луноходов должны провести исследование лунной поверхности, а также протестировать новые технологии, необходимые для создания лунной базы. Космическое агентство заплатит за эти миссии почти 600 миллионов долларов.
До 2029 года NASA надеется запустить до 20 таких миссий и эти усилия являются частью планов по использованию роботизированных аппаратов для создания инфраструктуры, которую в конечном итоге смогут использовать астронавты на Луне.
В этом году должен полететь на Луну посадочный модуль Griffin 1 компании Astrobotic с набором новых технологий от NASA. Контракты с компаниями Firefly Aerospace и Intuitive Machines предусматривают использование их посадочных модулей Blue Ghost и Nova C соответственно в лунных миссиях в ближайшие несколько лет.
Глава NASA Джаред Айзекман также заявил о том, что на Луну отправят марсоход PROMISE, который использовали на Земле для тестирования новых технологий для роботов-исследователей на Марсе. Этот марсоход работает на радиоизотопном термоэлектрическом генераторе, который преобразует тепло от распада радиоактивного материала в электричество. Таким образом, ему не потребуется солнечный свет для работы. Это важное преимущество на Луне, где в большинстве мест наблюдаются длительные периоды темноты. PROMISE будет проводить такие же исследования на Луне, как это делают марсоходы на Красной планете.
На создание базы на Луне NASA выделило 20 миллиардов долларов. Строительство может занять несколько лет.
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