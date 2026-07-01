Новый план NASA для базы на Луне: полетит марсианский робот с ядерным двигателем (фото)

Руководство NASA более подробно рассказало то том, каким образом будет осуществлена подготовка строительства первой лунной базы в 2029 году.

Во вторник, 30 июня, на пресс-конференции руководители NASA объявили о лунных беспилотных миссиях, призванных помочь в создании базы на Луне, в рамках программы "Артемида", пишет Phys.

NASA планирует начать строительство первой базы на Луне в 2029 году в рамках программы "Артемида". Планируется построить несколько жилых и лабораторных модулей для астронавтов, устройства связи и навигации, источники энергии и стартовую и посадочную площадку в районе южного полюса Луны. Там находится многого водяного льда, который можно использовать для получения воды для питья, кислорода для дыхания и водорода. Последние два элемента можно использовать для создания ракетного топлива на месте.

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В NASA заявили, что три американские компании, Astrobotic, Firefly Aerospace и Intuitive Machines, с помощью своих посадочных модулей и луноходов должны провести исследование лунной поверхности, а также протестировать новые технологии, необходимые для создания лунной базы. Космическое агентство заплатит за эти миссии почти 600 миллионов долларов.

В NASA заявили, что три американские компании, Astrobotic, Firefly Aerospace и Intuitive Machines, с помощью своих посадочных модулей и луноходов должны провести исследование лунной поверхности, а также протестировать новые технологии, необходимые для создания лунной базы Фото: NASA

До 2029 года NASA надеется запустить до 20 таких миссий и эти усилия являются частью планов по использованию роботизированных аппаратов для создания инфраструктуры, которую в конечном итоге смогут использовать астронавты на Луне.

В этом году должен полететь на Луну посадочный модуль Griffin 1 компании Astrobotic с набором новых технологий от NASA. Контракты с компаниями Firefly Aerospace и Intuitive Machines предусматривают использование их посадочных модулей Blue Ghost и Nova C соответственно в лунных миссиях в ближайшие несколько лет.

Глава NASA Джаред Айзекман также заявил о том, что на Луну отправят марсоход PROMISE, который использовали на Земле для тестирования новых технологий для роботов-исследователей на Марсе. Этот марсоход работает на радиоизотопном термоэлектрическом генераторе, который преобразует тепло от распада радиоактивного материала в электричество. Таким образом, ему не потребуется солнечный свет для работы. Это важное преимущество на Луне, где в большинстве мест наблюдаются длительные периоды темноты. PROMISE будет проводить такие же исследования на Луне, как это делают марсоходы на Красной планете.

Глава NASA Джаред Айзекман также заявил о том, что на Луну отправят марсоход PROMISE, который использовали на Земле для тестирования новых технологий для роботов-исследователей на Марсе Фото: NASA

На создание базы на Луне NASA выделило 20 миллиардов долларов. Строительство может занять несколько лет.

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