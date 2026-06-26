Ракета Илона Маска врежется в Луну в августе 2026 года: можно ли это увидеть с Земли (фото)

Верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX, согласно прогнозу, с огромной скоростью упадет возле картера Эйнштейн на Луне.

Эксперты прогнозируют, что примерно 5 августа 2026 года произойдет уникальное событие. Верхняя ступень ракеты Falcon 9 высотой 14 метров и весом 4 тонны на скорости 8700 км/ч, что примерно в семь раз превышает скорость звука на Земле, упадет на Луну. Столкновение должно произойти рядом с картером Эйнштейн на краю видимой и обратной стороны Луны. Но будет ли видно это событие с Земли? Об этом пишет Space.

Ракета Falcon 9 Фото: скриншот

Ракета Falcon 9 компании SpaceX отправила в космос два лунных посадочных модуля в январе 2025 года. Посадочный модуль Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace успешно приземлился на Луне в марте 2025 года, а посадочный модуль Hakuto-R японской компании ispace разбился во время посадки на Луну в июне 2025 года. Но верхняя ступень ракеты все это время оставалась в космосе и теперь, согласно прогнозам экспертов, примерно 5 августа 2026 года она должна упасть на поверхность Луны.

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Но будет ли видно это событие с Земли? ученые считают, что во время столкновения верхней ступени Falcon 9 с Луной должна появится яркая вспышка света. Также удар должен поднять вверх много лунного реголита, пилы и камней, покрывающих поверхность Луны. Этот поток реголита может быть совещен светом Солнца и некоторое время может быть хорошо виден с Земли.

Стрелкой показано место на Луне, куда врежется первая ступень ракеты Falcon 9 Фото: Live Science

Брайан Дэй из NASA говорит, что нельзя с уверенностью сказать, можно ли будет наблюдать падение ракеты Falcon 9 на Луну в телескопы. Скорее всего, это возможно, говорит ученый, но, возможно, ракета упадет на обратной стороне Луны или вспышка света будет недостаточно яркой.

Уильям Кук из NASA это событие пройдет незаметно для наблюдателей на Земле. И все же всегда есть шанс, что это не так, говорит ученый. Есть много факторов, которые стоит учитывать, но их спрогнозировать невозможно. Кук считает, что направить телескопы в районе кратера Эйнштейн 5 августа стоит, ведь, возможно, повезет увидеть это уникальное столкновение ракеты с Луной.

Кратер Эйнштейн на Луне Фото: NASA

Брент Гарри из NASA говорит, что даже если это событие не получится увидеть с Земли, его сможет наблюдать космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Луны и изучает ее поверхность. Возможно, мы получим удивительные фотографии. Осталось ждать недолго.

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