Жюль Верн описал миссию "Артемида-2" на Луну 2026 года почти 160 лет назад (фото)

В романе “Вокруг Луны” 1869 года описано, как трое землян в космической капсуле совершают полет вокруг Луны по траектории свободного возвращения.

То, что Жюль Верн описал в своем романе "Вокруг Луны", удивительным образом напоминает миссию NASA "Артемида-2". Напоминаем, что четыре астронавта на корабле "Орион" в апреле 2026 года полетели к Луне, облетели ее с обратной стороны и вернулись домой. Они совершили полет по траектории свободного возвращения и то же самое сделали герои романа Верна, пишет Space.

Поразительно, насколько похожими оказались миссии вокруг Луны, описанные Верном в XIX веке и та, что состоялась в 2026 году. В то время как современники Верна писали о фантастических полетах на воздушных шарах к другим планетам, Жюль Верн рассматривал вторую космическую скорость, гравитационные маневры и маневры коррекции курса в своих произведениях. Конечно, в его книгах можно найти много ошибочных предположений, но две книги, "С Земли на Луну" 1865 года и "Вокруг Луны" 1869 года, все же содержат предсказания будущих реальных полетов на Луну.

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Фотография Луны, сделанная астронавтами "Артемида-2" Фото: NASA

В первом романе трое землян решили отправиться на Луну, используя для этого пушку, которая может выстрелить капсулу с экипажем. Интересно, что пушка была размещена максимально близко к экватору, чтобы получить ускорение за счет вращения Земли. Сейчас космодром NASA на мысе Канаверал находится очень близко к экватору.

Но в этой книге есть серьезная проблема. В отличие от ракеты, которая разгоняется до второй космической скорости за несколько минут, подвергая экипаж сильным перегрузкам, капсула, выпущенная из пушки, разгоняется почти мгновенно. В этом случае экипаж капсулы был бы сразу раздавлен.

Фотография Луны и Земли, сделанная астронавтами "Артемида-2" Фото: NASA

Тем не менее, вымышленный запуск на Луну оказывается успешным, и в романе "Вокруг Луны" описано продолжение истории. Капсула с землянами оказывается на траектории свободного возвращения, облетает Луну и возвращается на Землю.

Траектория свободного возвращения — это траектория космического корабля, который удаляется от основного тела, где гравитация вторичного тела заставляет космический корабль вернуться к основному телу без использования двигателей. Проще говоря, корабль, улетевший с Земли к Луне, может вернуться обратно, используя гравитацию Луны. Так прошел облет Луны экипажем миссии "Артемида-2" и то же самое описал Жюль Верн почти 160 лет назад.

В романе Верна капсула приводнилась в Тихом океане и каким-то образом не разбилась, ведь у нее не было парашютов. В реальности астронавты "Артемида-2" также приводнились в Тихом океане, но с использованием парашютов, иначе они бы не пережили спуск из космоса.

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