Жюль Верн описав місію "Артеміда-2" на Місяць 2026 року майже 160 років тому (фото)

У романі "Навколо Місяця" 1869 року описано, як троє землян у космічній капсулі здійснюють політ навколо Місяця за траєкторією вільного повернення.

Те, що Жюль Верн описав у своєму романі "Навколо Місяця", дивовижним чином нагадує місію NASA "Артеміда-2". Нагадуємо, що чотири астронавти на кораблі "Оріон" у квітні 2026 року полетіли до Місяця, облетіли його з зворотного боку і повернулися додому. Вони здійснили політ за траєкторією вільного повернення, і те саме зробили герої роману Верна, пише Space.

Вражає, наскільки схожими виявилися місії навколо Місяця, описані Верном у XIX столітті, та та, що відбулася у 2026 році. У той час як сучасники Верна писали про фантастичні польоти на повітряних кулях до інших планет, Жюль Верн розглядав другу космічну швидкість, гравітаційні маневри та маневри корекції курсу у своїх творах. Звичайно, у його книгах можна знайти багато помилкових припущень, але дві книги, "З Землі на Місяць" 1865 року та "Навколо Місяця" 1869 року, все ж містять передбачення майбутніх реальних польотів на Місяць.

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Фотографія Місяця, зроблена астронавтами "Артеміда-2" Фото: solar-system

У першому романі троє землян вирішили вирушити на Місяць, використовуючи для цього гармату, яка могла вистрілити капсулу з екіпажем. Цікаво, що гармату розмістили максимально близько до екватора, щоб отримати прискорення за рахунок обертання Землі. Зараз космодром NASA на мисі Канаверал розташований дуже близько до екватора.

Але в цій книзі є серйозна проблема. На відміну від ракети, яка розганяється до другої космічної швидкості за кілька хвилин, піддаючи екіпаж сильним перевантаженням, капсула, випущена з гармати, розганяється майже миттєво. У цьому випадку екіпаж капсули був би відразу розчавлений.

Фотографія Місяця та Землі, зроблена астронавтами місії "Артеміда-2" Фото: solar-system

Проте вигаданий політ на Місяць виявляється успішним, і в романі "Навколо Місяця" описано продовження історії. Капсула з землянами опиняється на траєкторії вільного повернення, облітає Місяць і повертається на Землю.

Траєкторія вільного повернення — це траєкторія космічного корабля, який віддаляється від основного тіла, де гравітація вторинного тіла змушує космічний корабель повернутися до основного тіла без використання двигунів. Простіше кажучи, корабель, що полетів із Землі до Місяця, може повернутися назад, використовуючи гравітацію Місяця. Так пройшов обліт Місяця екіпажем місії "Артеміда-2", і те саме описав Жюль Верн майже 160 років тому.

У романі Верна капсула приводнилася в Тихому океані й якимось чином не розбилася, адже в неї не було парашутів. У реальності астронавти "Артеміда-2" також приводнилися в Тихому океані, але з використанням парашутів, інакше вони б не пережили спуск із космосу.

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