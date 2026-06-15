Під час польоту на Місяць астронавти бачили світло, маючи закриті очі: ніхто не знає, чому

Астронавти програми "Аполлон", які намагалися поспати під час польоту на Місяць, постійно помічали одне й те саме явище в темряві. Механізм цього явища залишається загадкою.

Астронавти NASA під час місій на Місяць у період з 1969 по 1972 роки постійно бачили одні й ті самі короткі спалахи світла в темряві, коли намагалися заснути. Вважається, що це світло було викликане проходженням космічних променів через зорову систему. Але механізм того, як космічні частинки перетворюються на спалах світла в даному випадку, досі невідомий, пише Space Daily.

Першими дивні спалахи світла помітили астронавти місії "Аполлон-11". Навіть у темряві, коли очі звикли до неї, астронавти бачили крапки та смуги світла, які майже завжди були безбарвними. Ці спалахи з'являлися досить часто, а тому астронавти довго не могли заснути. Потім про таке саме явище повідомляли й інші екіпажі програми "Аполлон", які літали на Місяць.

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Ще в 1952 році вчені припустили, що люди, які зазнали впливу космічних променів у космосі, можуть бачити саме це. Космічні промені являють собою потік елементарних частинок або ядер деяких атомів. Вчені з NASA вирішили, що астронавти зіткнулися саме з космічними променями.

Це було доведено за допомогою спеціальних детекторів, які надягали на голову астронавти місій "Аполлон-16" та "Аполлон-17". Детектори зафіксували проходження космічних променів через очі астронавтів, і в цей час виникали спалахи світла. Хоча причина дивного явища зрозуміла, залишається невідомим сам механізм появи таких спалахів світла. Як елементарна частинка при проходженні через око створює точки та смуги зі світла в темряві?

Існує кілька припущень. Можливо, частинка іонізує тканини безпосередньо в сітківці, стимулюючи світлочутливі клітини або нейрони, розташовані за нею, у міру свого проходження. Можливо, частинка космічного променя, яка рухається надзвичайно швидко, створює фотони, частинки світла, безпосередньо в очах. Можливо, спалахи світла виникають через потрапляння частинок у зоровий нерв або зорові центри головного мозку, оминаючи око.

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