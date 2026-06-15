"З кожним днем все ближче": серія знімків показує зближення Венери та Юпітера (фото)

Здавалося, що Венера наближалася до Юпітера на земному небі, але насправді дві планети віддалялися одна від одної у космосі.

Астрофотограф Соумядіп Мукерджі з Індії поділився вражаючим 30-денним фотоколажем нічного неба під назвою "З кожним днем все ближче". Ця серія знімків, зроблена за 30 днів, показує ледь помітний рух Юпітера і Венери на земному небі перед з'єднанням планет, пише Space.

З'єднання планет — це явище, під час якого на небі Землі з'являються дві планети Сонячної системи, які здаються розташованими дуже близько одна до одної.

Астрофотограф Соумядіп Мукерджі зафіксував постійний рух Венери та Юпітера на небі Землі з 11 травня по 9 червня, коли дві планети сяяли поруч одна з одною у сузір’ї Близнюків.

"У більшості випадків знімки робили в сутінках, щоб показати мінливі кольори сутінкового неба разом із планетами", — каже Мукерджі.

Відео дня

Протягом усього часу зйомки астрофотограф робив знімки однією й тією ж камерою, одним і тим самим об'єктивом, з однаковою фокусною відстанню, змінюючи лише витримку, щоб компенсувати мінливі умови освітлення.

Астрофотограф Соумядіп Мукерджі зафіксував постійний рух Венери та Юпітера на небі Землі з 11 травня по 9 червня, коли дві планети сяяли поруч одна з одною у сузір"ї Близнюків Фото: space.com

Кожна нова фотографія показує рух Юпітера та Венери, коли вони оберталися навколо Сонця, ніби зближуючись одна з одною на земному небі. Це зближення досягло кульмінації 9 червня, коли відбулося з’єднання планет. Юпітер і Венера перебували на відстані менше 2 градусів одна від одної (це приблизно три діаметри повного Місяця) над західним горизонтом.

Насправді зближення Юпітера та Венери було лише оманливим спотворенням перспективи. Насправді Венера віддалялася від Юпітера протягом 30-денної фотозйомки. За цей час Венера віддалилася від Юпітера на 43 мільйони кілометрів, наближаючись до Землі.

У середньому відстань від Венери до Юпітера становить від 720 до 900 мільйонів кілометрів, і вона змінюється у міру руху цих планет навколо Сонця. Також відстань між Венерою та Землею постійно змінюється. Найближче Венера знаходиться до нас на відстані 38 мільйонів кілометрів, а найдалі – на відстані 261 мільйон кілометрів.

Також нагадуємо, що Венера — це друга планета від Сонця, а Юпітер — п’ята. Якщо Венера за складом і розміром більше схожа на Землю, то Юпітер – це величезний газовий гігант, найбільша планета Сонячної системи.

Інші новини науки