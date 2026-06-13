Головна "рука" МКС вийшла з ладу: без неї астронавти не зможуть вижити (фото)

Роботизований маніпулятор Canadarm2, який має критичне значення для МКС, почав працювати з перебоями, тому наразі не може виконувати свої функції.

Головна роботизована "рука" Міжнародної космічної станції (МКС), яка відіграє вирішальну роль у стикуванні вантажних космічних кораблів, що доставляють припаси астронавтам, вийшла з ладу. NASA планує провести ремонт космічного маніпулятора, створеного канадськими інженерами, наприкінці червня. До цього користуватися Canadarm2 не можна, пише Space.

Роботизований маніпулятор, або "рука" Canadarm2, у квітні 2026 року відзначив 25 років роботи на МКС. Цей пристрій мав працювати максимум 15 років, але його досі використовують астронавти для захоплення та стикування вантажних космічних кораблів, а також для технічного обслуговування та модернізації орбітальної станції.

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Canadarm2 використовують астронавти для захоплення та стикування вантажних космічних кораблів Фото: solar-system

З огляду на те, що вантажні кораблі доставляють на МКС продукти харчування, обладнання та інші припаси для астронавтів, Canadarm2 має критично важливе значення для життя та роботи екіпажу космічної станції. Востаннє "рука" допомогла у стикуванні вантажного корабля Cygnus XL у квітні. Тепер же NASA повідомило про те, що вона вийшла з ладу, але проблему можна вирішити.

Виявилося, що шарнір в одному з суглобів "руки" МКС почав працювати неправильно, а тому всі рухи маніпулятора не відбувалися належним чином. Але, на щастя, на борту МКС є запасні деталі для Canadarm2, а тому пошкоджений шарнір можна замінити.

Canadarm2 використовують для технічного обслуговування та модернізації МКС Фото: solar-system

На 30 червня заплановано вихід астронавтів у відкритий космос для проведення ремонту Canadarm2. Хоча в NASA повідомили, що це може статися й раніше.

Канадське космічне агентство повідомило, що роботизована "рука" МКС була розроблена з урахуванням подібних потенційних проблем. Вона складається з декількох сегментів, які можна замінити в космосі. І все необхідне для цього є на орбітальній станції.

Варто зазначити, що спочатку маніпулятор Canadarm2 призначався лише для допомоги в технічному обслуговуванні та модернізації МКС, а не для доставки вантажних космічних кораблів до стикувального порту. Але "рука" вже багато років успішно виконує це завдання. У 2024 році маніпулятор Canadarm2 здійснив свій ювілейний, 50-й захват космічного корабля.

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