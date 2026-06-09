Новий витік повітря на МКС: як NASA за 1 млрд доларів знищить космічну станцію

Орбітальна станція, яка вже фактично вичерпала свій робочий ресурс, буде знищена у 2030 році.

Минуло понад 25 років відтоді як перші астронавти опинилися на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Нещодавні події посилюють страх NASA щодо працездатності орбітальної станції. Минулого тижня астронавти NASA перемістилися в космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX через черговий витік повітря в російській частині МКС. NASA навіть збиралося провести евакуацію екіпажу на Землю, але проблема поки що була вирішена і астронавти повернулися назад на станцію. Очевидно, що МКС уже фактично вичерпала свій робочий ресурс, а тому, згідно з планом NASA, її буде знищено 2030 року, пише Daily Mail.

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Раян Лендон із Космічного центру NASA імені Джонсона заяфвіл, що вже починаючи з 2028 року МКС буде поступово падати на Землю. Хоча її будуть періодично піднімати вище за допомогою космічних вантажних кораблів, все ж план полягає в тому, щоб поступово знижувати МКС і підготувати її до знищення.

МКС зараз перебуває на висоті 400 км і переміщається зі швидкістю 28 000 км/год, здійснюючи 16 витків навколо Землі за добу. Планується, що 2029 року станцію залишать останні астронавти і вантажні кораблі.

Після цього МКС протягом кількох буде знижуватися поки не досягне "точки неповернення" на висоті 280 км. У 2029 році зі станцією має зістикуватися модифікований космічний корабель Dragon компанії SpaceX, який виконуватиме роль буксира для 450-тонної МКС. Саме цей буксир має спустити станцію нижче в атмосферу Землі, де вона і згорить.

У 2029 році зі станцією має зістикуватися модифікований космічний корабель Dragon компанії SpaceX, який виконуватиме роль буксира для 450-тонної МКС Фото: solar-system

Передбачається, що не всі компоненти станції згорять повністю і частина уламків досягне поверхні Землі. Для того, щоб уникнути потенційних людських жертв, МКС буде спущена над так званою точкою Немо, її ще називають "Цвинтар космічних кораблів", що розташована в найбільш віддаленому місці від населених ділянок суші в Тихому океані. Орбітальна станція падатиме вниз зі швидкістю близько 28 000 км/год.

NASA для виконання цієї місії виділяє SpaceX трохи менше одного мільярда доларів.

Планується, що після того, як МКС буде знищено, на орбіті перебуватиме одна або навіть кілька космічних станцій, створених приватними американськими компаніями. З ними NASA планує укласти контракти на перебування астронавтів на орбіті. Експерти кажуть, що NASA буде більш вигідною така співпраця, ніж утримання МКС, яке вимагає щорічно мільярди доларів.

Але з огляду на нещодавній витік повітря на МКС, який викликав неабияку тривогу в NASA, можливо, роботу орбітальної станції буде припинено й раніше. Але це не означає, що станція обов'язково буде знищена раніше 2030 року.

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