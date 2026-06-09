Новая утечка воздуха на МКС: как NASA за 1 млрд долларов уничтожит космическую станцию

Орбитальная станция, которая уже фактически исчерпала свой рабочий ресурс, будет уничтожена в 2030 году.

Прошло более 25 лет с тех пор как первые астронавты оказались на борту Международной космической станции (МКС). Недавние события усугубляют страх NASA относительно работоспособности орбитальной станции. На прошлой неделе астронавты NASA переместились в космический корабль Crew Dragon компании SpaceX из-за очередной утечки воздуха в российской части МКС. NASA даже собиралось провести эвакуацию экипажа на Землю, но проблема пока была решена и астронавты вернулись обратно на станцию. Очевидно, что МКС уже фактически исчерпала свой рабочий ресурс, а потому, согласно плану NASA, будет уничтожена в 2030 году, пишет Daily Mail.

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Райан Лэндон из Космического центра NASA имени Джонсона заяфвил, что уже начиная с 2028 года МКС будет постепенно падать на Землю. Хотя ее будут периодически поднимать выше с помощью космических грузовых кораблей, все же план состоит в том, чтобы постепенно снижать МКС и подготовить ее к уничтожению.

МКС сейчас находится на высоте 400 км и перемещается со скоростью 28 000 км/ч, совершая 16 витков вокруг Земли за сутки. Планируется, что в 2029 году станцию покинут последние астронавты и грузовые корабли.

После этого МКС в течение нескольких будет снижаться пока не достигнет "точки невозврата" на высоте 280 км. В 2029 году со станцией должен состыковаться модифицированный космический корабль Dragon компании SpaceX, который будет выполнять роль буксира для 450-тонной МКС. Именно этот буксир должен спустить станцию ниже в атмосферу Земли, где она и сгорит.

В 2029 году со станцией должен состыковаться модифицированный космический корабль Dragon компании SpaceX, который будет выполнять роль буксира для 450-тонной МКС Фото: NASA

Предполагается, что не все компоненты станции сгорят полностью и часть обломков достигнет поверхности Земли. Для того, чтобы избежать потенциальных человеческих жертв МКС будет спущена над так называемой точкой Немо, ее еще называют "Кладбище космических кораблей", которая находится в наиболее удаленном месте от населенных участков суши в Тихом океане. Орбитальная станция будет падать вниз со скоростью около 28 000 км/ч.

NASA для выполнения этой миссии выделяет SpaceX чуть менее одного миллиарда долларов.

Планируется, что после того, как МКС будет уничтожена на орбите будет находится одна или даже несколько космических станций, созданных частными американскими компаниями. С ними NASA планирует заключить контракты на пребывание астронавтов на орбите. Эксперты говорят, что NASA будет более выгодно такое сотрудничество, чем содержание МКС, которое требует ежегодно миллиарды долларов.

Но учитывая недавнюю утечку воздуха на МКС, которая вызвала большую тревогу у NASA, возможно, работа орбитальной станции будет прекращена и раньше. Но это не означает, что станция обязательно будет уничтожена раньше 2030 года.

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