Из-за россиян могут эвакуировать всю МКС: модуль Роскосмоса весь в трещинах
NASA готовится к эвакуации с Международной космической станции после утечки воздуха. По имеющимся данным, один из членов российского экипажа пытается устранить утечку воздуха прямо сейчас.
Как сообщило NASA, ухудшение ситуации с утечкой воздуха происходит в одной из частей орбитальной лаборатории в российском отсеке. Так что не исключено, что Международную космическую станцию придется эвакуировать. Персоналу уже отдан приказ подготовиться к эвакуации, сообщает агентство Reuters.
Астронавтам приказано укрыться в безопасном месте "из соображений предосторожности".
Далее в заявлении говорилось: "Мы продолжаем работать с нашими российскими коллегами, а также с остальным международным сообществом, поддерживающим космическую станцию, чтобы прийти к более долгосрочному решению".
Там отметили, что МКС "уже некоторое время страдает от трещин и протечек".
Пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс сообщила: "Переходный туннель сервисного модуля "Звезда", известный как PrK, уже некоторое время страдает от трещин и протечек, и Роскосмос до сих пор старался максимально устранить эти проблемы".
"Трещины всегда вызывали беспокойство, и NASA очень внимательно следит за их состоянием. NASA и Роскосмос работают над определением первопричины трещин, а Роскосмос решает эту проблему с помощью оперативных мер по смягчению последствий и периодических работ по частичному ремонту. В связи с новыми утечками Роскосмос принял решение приступить к более масштабным ремонтным работам в пятницу, 5 июня", — заявила Стивенс.
По ее словам, из соображений предосторожности NASA распорядилось, чтобы все четыре члена экипажа SpaceX Crew-12 и астронавт NASA Крис Уильямс укрылись в космическом корабле Dragon на время проведения ремонтных работ.
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