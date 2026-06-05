Через росіян можуть евакуювати всю МКС: модуль Роскосмосу весь у тріщинах

NASA готується до евакуації з Міжнародної космічної станції після витоку повітря. За наявними даними, один із членів російського екіпажу намагається усунути витік повітря просто зараз.

Як повідомило NASA, погіршення ситуації з витоком повітря відбувається в одній із частин орбітальної лабораторії в російському відсіку. Тож не виключено, що Міжнародну космічну станцію доведеться евакуювати. Персоналу вже віддано наказ підготуватися до евакуації, повідомляє агентство Reuters.

Астронавтам наказано сховатися в безпечному місці "з міркувань обережності".

Далі в заяві йшлося: "Ми продовжуємо працювати з нашими російськими колегами, а також з рештою міжнародного співтовариства, яке підтримує космічну станцію, щоб дійти до більш довгострокового рішення".

Там зазначили, що МКС "уже певний час страждає від тріщин і протікань".

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Прес-секретар NASA Бетані Стівенс повідомила: "Перехідний тунель сервісного модуля "Зірка", відомий як PrK, уже деякий час страждає від тріщин і протікань, і Роскосмос досі намагався максимально усунути ці проблеми".

"Тріщини завжди викликали занепокоєння, і NASA дуже уважно стежить за їхнім станом. NASA і Роскосмос працюють над визначенням першопричини тріщин, а Роскосмос розв'язує цю проблему за допомогою оперативних заходів із пом'якшення наслідків і періодичних робіт із часткового ремонту. У зв'язку з новими витоками Роскосмос ухвалив рішення розпочати масштабніші ремонтні роботи в п'ятницю, 5 червня", — заявила Стівенс.

За її словами, з міркувань обережності NASA розпорядилося, щоб усі чотири члени екіпажу SpaceX Crew-12 і астронавт NASA Кріс Вільямс сховалися в космічному кораблі Dragon на час проведення ремонтних робіт.

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