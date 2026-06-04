Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS доставив до Сонячної системи гостей з іншого світу, — учений

Астрофізик із Гарвардського університету вважає, що на крижаному об'єкті з іншої зоряної системи прибули позаземні істоти.

Науковці з NASA та Європейського космічного агентства вважають, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS — це дуже рідкісна комета з унікальним хімічним складом, яка випадково потрапила до Сонячної системи і була виявлена в липні 2025 року. Наразі ця комета вже залишає Сонячну систему, щоб ніколи не повернутися. Вчені раніше заявили, що жодних ознак життя комета 3I/ATLAS не містить. Попри це астрофізик Аві Леб із Гарварду продовжує стверджувати, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS має надто багато аномалій, щоб повністю виключити можливість того, що його надіслала неземна істота, пише Daily Mail.

За словами Леба, міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS пролетів повз Землю і Марс за траєкторією, що занадто добре збігається з площиною орбіт цих планет. А це важко назвати випадковістю. Також раніше біля цього об'єкта було виявлено струменевий потік, що складається з великих фрагментів водяного льоду або гірської породи.

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Також нові дослідження показали, що коли 3I/ATLAS наблизився до Сонця, то об'єкт почав виділяти напрочуд велику кількість метану. Це відомий побічний продукт діяльності живих організмів. Вважається, що наявність метану на планетах поза Сонячною системою є потенційною ознакою, що ці планети можуть бути населені.

У 3I/ATLAS було виявлено струменевий потік, що складається з великих фрагментів водяного льоду або гірської породи Фото: Live Science

За словами Леба, метан є речовиною, яка мала випаруватися з комети набагато раніше, коли вона перебувала далі від Сонця. Але цього чомусь не сталося. Лише коли комета 3I/ATLAS наблизилася до Землі та Марса почався викид метану. І це спантеличує. Можливо, метан пов'язаний з позаземними живими організмами, які укладені в лід комети. І разом із льодом ці організми могли бути спрямовані на Землю та інші планети Сонячної системи.

Вчений вважає, що 3I/ATLAS може бути об'єктом, який цілеспрямовано був відправлений з іншої зоряної системи для потенційного заселення планет позаземним життям. І це могли зробити представники позаземного розуму.

Теорія Леба припускає, що позаземні форми життя могли перебувати в сплячому стані в льоду, щоб потім, потрапивши на будь-яку планету, вони могли знову перейти в активний стан і почати розмножуватися.

Позаземне життя могло пережити тривалу подорож у космосі, адже відомо, що на Землі мікроби в льоду можуть вижити протягом навіть мільйонів років. Наприклад, 20 років тому вчені розморозили мікроорганізми, які перебували в льоду 30 000 років і після цього мікроби вийшли зі стану сплячки та почали розмножуватися.

Леб каже, що якщо його теорія правильна, то, можливо, вдасться з'ясувати, чи досягло потенційне позаземне життя будь-якої планети в Сонячній системі, включно із Землею.

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