Межзвездный объект 3I/ATLAS доставил в Солнечную систему гостей из другого мира, — ученый

Астрофизик из Гарвардского университета считает, что на ледяном объекте из другой звездной системы прибыли внеземные существа.

Ученые из NASA и Европейского космического агентства считают, что межзвездный объект 3I/ATLAS – это очень редкая комета с уникальным химическим составом, которая случайно попала в Солнечную систему и была обнаружена в июле 2025 года. Сейчас эта комета уже покидает Солнечную систему, чтобы никогда не вернуться. Ученые ранее заявили, что никаких признаков жизни комета 3I/ATLAS не содержит. Несмотря на это астрофизик Ави Леб из Гарварда продолжает утверждать, что межзвездный объект 3I/ATLAS имеет слишком много аномалий, чтобы полностью исключить возможность того, что он был отправлен внеземным разумом, пишет Daily Mail.

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По словам Леба, межзвездный объект 3I/ATLAS пролетел мимо Земли и Марса по траектории, которая слишком хорошо совпадает с плоскостью орбит этих планет. А это тяжело назвать случайностью. Также ранее у этого объекта был обнаружен струйный поток, состоящий из крупных фрагментов водяного льда или горной породы.

Также новые исследования показали, что когда 3I/ATLAS приблизился к Солнцу, то объект начал выделять удивительно большое количество метана. Это известный побочный продукт деятельности живых организмов. Считается, что наличие метана на планетах вне Солнечной системы является потенциальным признаком, что эти планеты могут быть обитаемы.

У 3I/ATLAS был обнаружен струйный поток, состоящий из крупных фрагментов водяного льда или горной породы Фото: Live Science

По словам Леба, метан является веществом, которое должно было испариться с кометы намного раньше, когда она находилась дальше от Солнца. Но этого почему-то не произошло. Только когда комета 3I/ATLAS приблизилась в Земле и Марсу начался выброс метана. И это озадачивает. Возможно, метан связан с внеземными живыми организмами, которые заключены в лед кометы. И вместе со льдом эти организмы могли быть направлены на Землю и другие планеты Солнечной системы.

Ученый считает, что 3I/ATLAS может быть объектом, который целенаправленно был отправлен из другой звездной системы для потенциального заселения планет внеземной жизнью. И это могли сделать представители внеземного разума.

Теория Леба предполагает, что внеземные формы жизни могли находиться в спящем состоянии во льду, чтобы потом, попав на какую-либо планету, они могли снова перейти в активное состояние и начать размножаться.

Внеземная жизнь могла пережить длительное путешествие в космосе ведь известно, что на Земле микробы во льду могут выжить в течение даже миллионов лет. Например, 20 лет назад ученые разморозили микроорганизмы, которые находились во льду 30 000 лет и после этого микробы вышли из состояния спячки и начали размножаться.

Леб говорит, что если его теория верна, то, возможно, удастся выяснить, достигла ли потенциальная внеземная жизнь какой-либо планеты в Солнечной системе, включая Землю.

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