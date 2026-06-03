В мумии Этци нашли кое-что живое: 5300 лет во льду не смогли это убить (фото)

Исследовав знаменитую замороженную мумию Этци, найденную в Альпах, ученые обнаружили бактерии, грибки и дрожжи. Некоторые из этих организмов, судя по всему, до сих пор живы.

Мумию Этци нашли в 1991 году в Альпах Эцталь между Австрией и Италией. Сначала туристы, обнаружившие тело, считали, что оно принадлежит недавно умершему альпинисту, пишет IFLScience.

Более поздние исследования показали, что на самом деле человек умер около 5 300 лет назад. Низкие температуры и сухие условия сохранили значительную часть его тела, включая кожу, органы, мышцы и даже татуировки.

В недавнем исследовании ученые изучили мазки кожи, фрагменты тканей и талую воду, собранные из Этци. Их целью было задокументировать микробное сообщество, обитающее на мумии и внутри нее. Результаты предоставили ценную информацию о грибках и бактериях, которые когда-то населяли его кожу, пищеварительную систему и другие части тела.

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Команда обнаружила, что некоторые части микробиома Этци напоминают микробные сообщества, ранее идентифицированные в других древних человеческих останках Фото: Eurac Research

Команда обнаружила, что некоторые части микробиома Этци напоминают микробные сообщества, ранее идентифицированные в других древних человеческих останках. Эти микроорганизмы редко встречаются у людей, живущих в современных индустриализированных обществах.

Одним из самых впечатляющих открытий стало обнаружение нескольких видов дрожжей, приспособленных к холоду, в частности Phenoliferia, Glaciozyma, Goffeauzyma и Mrakia. По словам главного автора исследования Мохамеда Сархана, некоторые из этих дрожжей, кажется, остаются живыми даже после более пяти тысячелетий пребывания в замороженном состоянии.

"Мы фактически вырастили эти дрожжи в лаборатории — мы культивировали живые колонии из образцов, взятых из тела Этци. С растущей колонией не поспоришь", — заявил Сархан.

Исследователи также изучили генетический материал дрожжей. Древняя ДНК обычно сильно повреждена и фрагментирована, но ДНК, собранная из некоторых образцов дрожжей в 2019 году, показала более длинные фрагменты и меньше признаков ухудшения качества, чем материал, собранный в 2010 году. Ученые считают, что такая закономерность может свидетельствовать о том, что некоторые клетки продолжали делиться и производить новую ДНК, а не просто хранились во льду.

Этци хранится при температуре минус 6 градусов Цельсия и почти 100-процентной влажности Фото: South Tyrol Museum of Archaeology/Eurac/Marco Samadelli-Gregor Staschitz

Особенно стоит отметить дрожжи Glaciozyma. Этот микроорганизм стал гораздо более распространенным в период с 2010 по 2019 год, демонстрируя при этом меньшие повреждения ДНК. Сархан объяснил: "Резкое увеличение относительной численности Glaciozyma между 2010 и 2019 годами само по себе является доказательством репликации — спящие или мертвые клетки не размножаются".

Эти выводы также поставили под сомнение предположение об условиях хранения мумии. Этци хранится при температуре минус 6 градусов Цельсия и почти 100-процентной влажности. Хотя такие условия считались в основном неактивными с биологической точки зрения, определенные холодолюбивые микроорганизмы могут оставаться активными.

"Что нас действительно удивило, так это степень активности", — сказал Сархан. Он отметил, что Glaciozyma превратилась из незначительного компонента микробного сообщества в 2010 году в доминирующий вид дрожжей к 2019 году. Другим неожиданным открытием стало наличие живых дрожжей в желудке мумии.

Ученые культивировали живые колонии из образцов, взятых из тела Этци Фото: Eurac Research

Исследователи считают, что Этци может быть не единичным случаем. Подобные условия сохранения существуют в арктической мерзлоте, торфяниках и высокогорных регионах Южной Америки. Сархан предположил, что другие хорошо сохранившиеся древние останки также могут содержать активные микробные сообщества.

Исследование показывает, что древние мумии — это не просто статические останки, сохраненные во времени. Вместо этого они могут продолжать быть центром активных биологических процессов еще долго после смерти.

Понимание этих микроорганизмов может дать новые представления о древних экосистемах, процессах сохранения и долгосрочном выживании жизни в экстремальных условиях.

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