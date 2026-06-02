Сколько уже было поколений людей: ученые назвали точное число (фото)

Хотя можно проследить своих предков с помощью семейных записей, ДНК-тестов и генеалогических баз данных, история человечества уходит гораздо дальше любого задокументированного генеалогического дерева. Исследователи изучили, сколько поколений отделяет современных людей от древнейших представителей нашего вида.

Один из самых выдающихся примеров задокументированной родословной принадлежит китайскому философу Конфуцию, чья родословная насчитывает более 80 поколений, пишет Live Science.

Задокументированное семейное дерево Конфуция простирается от предков, живших в VIII веке до н. э., до потомков, живущих сегодня, охватывая почти 3 000 лет. Однако современные люди существуют примерно 300 000 лет, что ставит важный вопрос: сколько всего было поколений людей?

По словам популяционного генетика Мэтью Хана из Индианского университета в Блумингтоне, ответ зависит от двух факторов: как долго существует Homo sapiens и какова средняя продолжительность поколения. Исследователи определяют интервал поколений как средний возраст, в котором люди имеют детей. У мужчин интервалы поколений часто длиннее, чем у женщин, поскольку они могут стать отцами позже.

В разных исследованиях приводятся разные оценки этого интервала. В исследовании 2003 года были проанализированы обширные исландские архивы, собранные из церквей и других исторических источников. Исследователи из компании deCODE Genetics использовали эти записи для создания генеалогической базы данных, охватывающей население Исландии. Их выводы показали, что средний интервал поколений за последние 300 лет составлял 30,3 года.

В другом исследовании, опубликованном в 2005 году, был проанализирован средний возраст, в котором европейские женщины рожали детей в период с 1960 по 2000 год. После включения оценок для мужчин исследователи рассчитали средний интервал поколений в 29,1 года.

Фото: Matthew Hahn and Richard Wang

Недавно Хан возглавил новое исследование, в котором была сделана попытка оценить интервалы поколений за последние 250 000 лет. Исследование объединило результаты предыдущих генетических исследований, в частности результаты 2017 года, когда ученые обнаружили, что характер мутаций, которые передаются от родителей к детям, меняется с возрастом родителей. Хан и его команда использовали эту зависимость для построения модели, способной оценивать возраст прошлых родителей на основе характеров мутаций.

"Если вы знаете типы мутаций, которые люди передают своим детям в соответствии со своим возрастом, и если у вас есть набор мутаций, вы можете попытаться оценить, сколько лет было этой группе людей", — пояснил Хан.

Команда также опиралась на исследование 2020 года, в котором оценивалось, когда впервые появились миллионы человеческих мутаций. Группируя мутации по возрасту и исследуя их характеристики, ученые оценили интервалы между поколениями в разные периоды истории человечества.

Хотя интервалы между поколениями менялись со временем, исследование выявило средний показатель в 26,9 года за примерно 250 000 лет. Используя эту цифру, Ган подсчитал, что за 300 000-летнюю историю Homo sapiens прожило примерно 11 152 поколения.

Не все исследователи согласны с этой цифрой. Эволюционный биолог и популяционный генетик Мойсес Колл Масия из Института эволюционной биологии в Барселоне предположил, что диапазон может лучше отражать реальность. Он описал оценку в 26,9 года как "не невероятную", но утверждал, что следует рассмотреть несколько возможностей.

Ученые обнаружили, что характер мутаций, которые передаются от родителей к детям, меняется с возрастом родителей Фото: Science Advances

Колл Масия предложил использовать шимпанзе в качестве нижней точки отсчета, поскольку люди и шимпанзе имеют общего предка, который жил в миоцене. В исследовании 2012 года, продолжительность поколения шимпанзе оценивалась примерно в 24,6 года. Что касается верхней границы, Масия указал на исследование 2016 года, в котором было проанализировано ДНК неандертальцев и оценены интервалы поколений человека за последние 45 000 лет, что указывает на диапазон от 26 до 30 лет.

Использование интервала поколения в 30 лет даст примерно 10 000 человеческих поколений за 300 000 лет. Использование более короткого интервала в 24,6 года даст примерно 12 195 поколений. Хотя точное количество остается неопределенным, ученые сходятся во мнении, что генеалогическое дерево человечества простирается через тысячи поколений, связывая каждого человека, живущего сегодня, с невероятно далеким прошлым.

Это исследование помогает объяснить место человечества в истории и показывает, как генетика может быть использована для изучения людей, которые жили задолго до появления письменных источников. Оценивая количество поколений, предшествовавших нам, ученые получают лучшее понимание эволюции человека, истории населения и связей, объединяющих современных людей с их древними предками.

