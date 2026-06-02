Скільки вже було поколінь людей: вчені назвали точне число (фото)

Хоча можна простежити своїх предків за допомогою сімейних записів, ДНК-тестів та генеалогічних баз даних, історія людства сягає набагато далі за будь-яке задокументоване генеалогічне дерево. Дослідники вивчили, скільки поколінь відділяє сучасних людей від найдавніших представників нашого виду.

Один із найвизначніших прикладів задокументованого родоводу належить китайському філософу Конфуцію, чий родовід налічує понад 80 поколінь, пише Live Science.

Задокументоване родинне дерево Конфуція простягається від предків, які жили у VIII столітті до н. е., до нащадків, що живуть сьогодні, охоплюючи майже 3 000 років. Однак сучасні люди існують приблизно 300 000 років, що ставить важливе запитання: скільки всього було поколінь людей?

За словами популяційного генетика Метью Хана з Індіанського університету в Блумінгтоні, відповідь залежить від двох факторів: як довго існує Homo sapiens і яка середня тривалість покоління. Дослідники визначають інтервал поколінь як середній вік, у якому люди мають дітей. У чоловіків інтервали поколінь часто довші, ніж у жінок, оскільки вони можуть стати батьками пізніше.

У різних дослідженнях наводяться різні оцінки цього інтервалу. У дослідженні 2003 року було проаналізовано великі ісландські архіви, зібрані з церков та інших історичних джерел. Дослідники з компанії deCODE Genetics використали ці записи для створення генеалогічної бази даних, що охоплює населення Ісландії. Їхні висновки показали, що середній інтервал поколінь за останні 300 років становив 30,3 року.

В іншому дослідженні, опублікованому в 2005 році, було проаналізовано середній вік, у якому європейські жінки народжували дітей у період з 1960 по 2000 рік. Після включення оцінок для чоловіків дослідники розрахували середній інтервал поколінь у 29,1 року.

Нещодавно Хан очолив нове дослідження, в якому було зроблено спробу оцінити інтервали поколінь за останні 250 000 років

Нещодавно Хан очолив нове дослідження, в якому було зроблено спробу оцінити інтервали поколінь за останні 250 000 років. Дослідження об'єднало результати попередніх генетичних досліджень, зокрема результати 2017 року коли вчені виявили, що характер мутацій, які передаються від батьків до дітей, змінюється з віком батьків. Хан та його команда використали цю залежність для побудови моделі, здатної оцінювати вік минулих батьків на основі характерів мутацій.

"Якщо ви знаєте типи мутацій, які люди передають своїм дітям відповідно до свого віку, і якщо у вас є набір мутацій, ви можете спробувати оцінити, скільки років було цій групі людей", — пояснив Хан.

Команда також спиралася на дослідження 2020 року, в якому оцінювалося, коли вперше з’явилися мільйони людських мутацій. Групуючи мутації за віком і досліджуючи їхні характеристики, вчені оцінили інтервали між поколіннями в різні періоди історії людства.

Хоча інтервали між поколіннями змінювалися з часом, дослідження виявило середній показник у 26,9 року за приблизно 250 000 років. Використовуючи цю цифру, Ган підрахував, що упродовж 300 000-річної історії Homo sapiens прожило приблизно 11 152 покоління.

Не всі дослідники погоджуються з цією цифрою. Еволюційний біолог і популяційний генетик Мойсес Колл Масія з Інституту еволюційної біології в Барселоні припустив, що діапазон може краще відображати реальність. Він описав оцінку в 26,9 року як "не неймовірну", але стверджував, що слід розглянути кілька можливостей.

Вчені виявили, що характер мутацій, які передаються від батьків до дітей, змінюється з віком батьків

Колл Масія запропонував використовувати шимпанзе як нижню точку відліку, оскільки люди та шимпанзе мають спільного предка, який жив у міоцені. У дослідженні 2012 року, тривалість покоління шимпанзе оцінювалася приблизно в 24,6 року. Щодо верхньої межі, Масія вказав на дослідження 2016 року, в якому було проаналізовано ДНК неандертальців та оцінено інтервали поколінь людини за останні 45 000 років, що вказує на діапазон від 26 до 30 років.

Використання інтервалу покоління в 30 років дасть приблизно 10 000 людських поколінь за 300 000 років. Використання коротшого інтервалу в 24,6 року дасть приблизно 12 195 поколінь. Хоча точна кількість залишається невизначеною, вчені сходяться на думці, що генеалогічне дерево людства простягається через тисячі поколінь, пов’язуючи кожну людину, що живе сьогодні, з неймовірно далеким минулим.

Це дослідження допомагає пояснити місце людства в історії та показує, як генетика може бути використана для вивчення людей, які жили задовго до появи писемних джерел. Оцінюючи кількість поколінь, що передували нам, вчені отримують краще розуміння еволюції людини, історії населення та зв’язків, що поєднують сучасних людей з їхніми давніми предками.

