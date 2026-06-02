Стане гробницею для ядерних відходів: завершено будівництво сховища "Онкало" (відео)

У Фінляндії готуються до відкриття першого у світі постійного підземного сховища відпрацьованого ядерного палива. Захована глибоко під землею в місті Еурайокі споруда стане важливим кроком у багаторічних зусиллях з утилізації радіоактивних ядерних відходів.

Сховище "Онкало" побудували на глибині 433 метрів всередині скельної породи віком 1,9 мільярда років на південному заході Фінляндії. Проєкт сховища розробили для постійного зберігання відпрацьованого ядерного палива, виробленого фінськими ядерними реакторами, пише Science Alert.

Хоча кілька країн працювали над подібними рішеннями, очікується, що Фінляндія стане першою країною, яка розмістить радіоактивні відходи у повністю функціональному підземному сховищі.

Очікується, що Фінське агентство з радіаційної та ядерної безпеки (STUK) завершить свою остаточну оцінку в червні. Якщо буде надано дозвіл, об’єкт може отримати ліцензію на експлуатацію незабаром після цього. Філіп Бордар’є, виконавчий директор ядерного оператора TVO, сказав: "Ми сподіваємося, що зможемо розпочати роботу або наприкінці цього року, або, найімовірніше, на початку наступного року".

Перше паливо, яке буде розміщено у сховищі, надійде з басейнів тимчасового зберігання на сусідній атомній електростанції "Олкілуото" на узбережжі Балтійського моря. "Онкало" спроектовано для зберігання до 6 500 тонн урану, що міститься у відпрацьованому ядерному паливі з п’яти атомних реакторів Фінляндії.

Будівництво об’єкта розпочалося у 2004 році під керівництвом компанії Posiva. Загальна вартість на даний момент оцінюється приблизно в один мільярд євро. Очікується, що мережа тунелів сховища прийматиме відпрацьоване паливо протягом близько 100 років, хоча термін експлуатації може бути продовжено, якщо у Фінляндії будуть побудовані додаткові атомні реактори.

Перед захороненням відпрацьоване ядерне паливо помістять в висококорозійностійкі мідні контейнери

Після завершення операцій зі захоронення об’єкт буде герметично закритий і залишений у спокої. За словами хіміка компанії Posiva Лаурі Парвіайнена, "по суті, він має бути безпечним назавжди". Він пояснив, що паливо залишатиметься високорадіоактивним упродовж десятків тисяч років. Очікується, що приблизно через 100 000 років його радіоактивність знизиться до рівнів, подібних до уранової руди, з якої спочатку було вироблено паливо.

Перед захороненням відпрацьоване ядерне паливо помістять в висококорозійностійкі мідні контейнери. Ці контейнери опускатимуться у пробурені отвори в тунелях і оточуватимуться бентонітовою глиною. Глина діє як захисний бар’єр, що допомагає запобігати руху води та утримує контейнери в стабільному положенні. "Тож якщо бентоніт залишається на місці, ми в безпеці", — сказав Парвіайнен. Коли тунель для захоронення досягне своєї місткості, його запечатають залізобетонною конструкцією.

Довгострокова безпека залишається одним із найважливіших аспектів проєкту. Яркко Кюллонен, експерт з ядерної безпеки в STUK, проаналізував сценарії, що охоплюють період до одного мільйона років у майбутньому. Він зазначив, що "перші 10 000 років є дуже важливими для збереження капсул у цілості", з огляду на небезпеку, яку становлять відходи.

Потенційні ризики включають корозію мідних контейнерів та геологічну активність, пов’язану з майбутніми льодовиковими періодами. Такі події можуть пошкодити захисні бар’єри та потенційно призвести до витоку радіоактивних матеріалів. Однак Кюллонен зазначив, що численні оцінки безпеки, проведені упродовж багатьох років, дали позитивні результати.

Реакція громадськості у Фінляндії загалом була більш сприятливою, ніж у деяких інших країнах. Хоча під час перших обговорень пропозиції у 1970-х роках існувала місцева опозиція, з часом рівень прийняття проекту зріс.

Матті Койо, професор соціальних наук в Університеті ЛУТ, зазначив, що мешканці ознайомилися з проєктом і довіряють оцінкам, проведеним STUK. Він також наголосив, що підтримка атомної енергетики в Фінляндії зараз перебуває на історично високому рівні.

Не всі погоджуються з проєктом. Фінська асоціація охорони природи продовжує висловлювати занепокоєння щодо довгострокових небезпек, пов’язаних з радіоактивними відходами. Директор Тапані Вейстола стверджує, що "ніхто не може гарантувати безпеку "Онкало" упродовж тисяч років".

Згідно з фінським законодавством, радіоактивні відходи, що утворюються в країні, повинні утилізуватися на її території. Міністр клімату та навколишнього середовища Сарі Мултала зазначила, що Фінляндія також розглядає можливість використання в майбутньому малих модульних реакторів. Спосіб поводження з відпрацьованим паливом з цих реакторів ще не визначено, і офіційну оцінку планується завершити до наступного року.

Сховище "Онкало" є однією з найамбітніших спроб вирішити проблему утилізації ядерних відходів. У той час як країни по всьому світу продовжують шукати довгострокові рішення, підхід Фінляндії може стати цінним уроком щодо балансу між виробництвом енергії та екологічною відповідальністю.

