Станет гробницей для ядерных отходов: завершено строительство хранилища "Онкало" (видео)

В Финляндии готовятся к открытию первого в мире постоянного подземного хранилища отработанного ядерного топлива. Спрятанное глубоко под землей в городе Эурайоки сооружение станет важным шагом в многолетних усилиях по утилизации радиоактивных ядерных отходов.

Хранилище "Онкало" построили на глубине 433 метров внутри скальной породы возрастом 1,9 миллиарда лет на юго-западе Финляндии. Проект хранилища разработали для постоянного хранения отработанного ядерного топлива, произведенного финскими ядерными реакторами, пишет Science Alert.

Хотя несколько стран работали над подобными решениями, ожидается, что Финляндия станет первой страной, которая разместит радиоактивные отходы в полностью функциональном подземном хранилище.

Ожидается, что Финское агентство по радиационной и ядерной безопасности (STUK) завершит свою окончательную оценку в июне. Если будет предоставлено разрешение, объект может получить лицензию на эксплуатацию вскоре после этого. Филипп Бордарье, исполнительный директор ядерного оператора TVO, сказал: "Мы надеемся, что сможем начать работу или в конце этого года, или, скорее всего, в начале следующего года".

Первое топливо, которое будет размещено в хранилище, поступит из бассейнов временного хранения на соседней атомной электростанции "Олкилуото" на побережье Балтийского моря. "Онкало" спроектировано для хранения до 6 500 тонн урана, содержащегося в отработанном ядерном топливе из пяти атомных реакторов Финляндии.

Строительство объекта началось в 2004 году под руководством компании Posiva. Общая стоимость на данный момент оценивается примерно в один миллиард евро. Ожидается, что сеть туннелей хранилища будет принимать отработанное топливо в течение около 100 лет, хотя срок эксплуатации может быть продлен, если в Финляндии будут построены дополнительные атомные реакторы.

После завершения операций по захоронению объект будет герметично закрыт и оставлен в покое. По словам химика компании Posiva Лаури Парвиайнена, "по сути, он должен быть безопасным навсегда". Он пояснил, что топливо будет оставаться высокорадиоактивным в течение десятков тысяч лет. Ожидается, что примерно через 100 000 лет его радиоактивность снизится до уровней, подобных урановой руде, из которой изначально было произведено топливо.

Перед захоронением отработанное ядерное топливо поместят в высококоррозионностойкие медные контейнеры. Эти контейнеры будут опускаться в пробуренные отверстия в тоннелях и будут окружены бентонитовой глиной. Глина действует как защитный барьер, который помогает предотвращать движение воды и удерживает контейнеры в стабильном положении. "Поэтому если бентонит остается на месте, мы в безопасности", — сказал Парвиайнен. Когда тоннель для захоронения достигнет своей вместимости, его запечатают железобетонной конструкцией.

Долгосрочная безопасность остается одним из важнейших аспектов проекта. Яркко Кюллонен, эксперт по ядерной безопасности в STUK, проанализировал сценарии, охватывающие период до одного миллиона лет в будущем. Он отметил, что "первые 10 000 лет очень важны для сохранения капсул в целости", учитывая опасность, которую представляют отходы.

Потенциальные риски включают коррозию медных контейнеров и геологическую активность, связанную с будущими ледниковыми периодами. Такие события могут повредить защитные барьеры и потенциально привести к утечке радиоактивных материалов. Однако Кюллонен отметил, что многочисленные оценки безопасности, проведенные на протяжении многих лет, дали положительные результаты.

Реакция общественности в Финляндии в целом была более благоприятной, чем в некоторых других странах. Хотя во время первых обсуждений предложения в 1970-х годах существовала местная оппозиция, со временем уровень принятия проекта вырос.

Матти Койо, профессор социальных наук в Университете ЛУТ, отметил, что жители ознакомились с проектом и доверяют оценкам, проведенным STUK. Он также отметил, что поддержка атомной энергетики в Финляндии сейчас находится на исторически высоком уровне.

Не все согласны с проектом. Финская ассоциация охраны природы продолжает выражать обеспокоенность относительно долгосрочных опасностей, связанных с радиоактивными отходами. Директор Тапани Вейстола утверждает, что "никто не может гарантировать безопасность "Онкало" в течение тысяч лет".

Согласно финскому законодательству, радиоактивные отходы, образующиеся в стране, должны утилизироваться на ее территории. Министр климата и окружающей среды Сари Мултала отметила, что Финляндия также рассматривает возможность использования в будущем малых модульных реакторов. Способ обращения с отработанным топливом из этих реакторов еще не определен, и официальную оценку планируется завершить к следующему году.

Хранилище "Онкало" является одной из самых амбициозных попыток решить проблему утилизации ядерных отходов. В то время как страны по всему миру продолжают искать долгосрочные решения, подход Финляндии может стать ценным уроком относительно баланса между производством энергии и экологической ответственностью.

