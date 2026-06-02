Древний храм прятался в горах Турции: он больше 10 футбольных полей (фото)

Таяние снега привело к обнаружению огромного древнего комплекса высоко на вершине вулканической горы в центральной Турции. Остатки, видимые вблизи вершины горы Лифос, включают оборонительные стены, следы зданий и признаки длительной человеческой деятельности.

Недавние снимки с дрона, сделанные после сезонного таяния снега, обнаружили укрепленную территорию площадью примерно 74 300 квадратных метров. В пределах огражденной территории исследователи обнаружили фундаменты зданий, цистерны и участки, которые когда-то, вероятно, служили жилыми помещениями, пишет Arkeonews.

Местный историк Халит Эркилетлиоглу считает святилище одним из самых загадочных археологических мест в Кайсери. Он предположил, что комплекс мог служить языческим святилищем или "храмовым городом", связанным с поклонением Зевсу. Ученый предполагает, что паломники поднимались на гору, чтобы принять участие в религиозных церемониях и ритуалах очищения.

Відео дня

Оградительная стена простиралась примерно на один километр и, вероятно, изначально имела высоту от трех до четырех метров. Фото: DHA

Хотя эта теория еще не подтверждена археологическими раскопками, видимые остатки указывают на то, что это место было гораздо большим, чем временный горный форпост.

По словам Эркилетлиоглу, оградительная стена простиралась примерно на один километр и, вероятно, первоначально имела высоту от трех до четырех метров. Укрепления были возведены без цемента и окружали вершинное плато, образуя целостную оборонительную систему.

Старые описания горы Лифос упоминают вершину, похожую на кратер, содержащую стены, башни, цистерны, каменные дома и арочные погребальные сооружения. По сообщениям, кратер имеет размеры около 500 метров с севера на юг и 300 метров с востока на запад. Башни располагались с интервалом примерно 66 метров вдоль оборонительной линии.

Недавние снимки с дрона, сделанные после сезонного таяния снега, обнаружили укрепленную территорию площадью примерно 74 300 квадратных метров Фото: DHA

Строительство такого большого комплекса на высоте более 2500 метров потребовало бы значительной организации. Наличие цистерн особенно важно, поскольку оно указывает на то, что люди неоднократно заселяли гору, а не просто проходили мимо нее. Системы хранения воды часто свидетельствуют о сезонном или долгосрочном проживании.

Исследователи продолжают дискутировать, функционировал ли Лифос преимущественно как религиозное святилище, крепость или сочетание обоих. Его высокое расположение и закрытая планировка подтверждают теорию о святилище, тогда как панорамный вид на важные пути указывает на стратегическую военную роль.

В древнем мире религиозные и военные цели часто пересекались. Святилище могло защищать маршрут путешествия, тогда как укрепленное поселение могло служить местом проведения религиозных церемоний. Лифос, вероятно, выполнял обе функции, сочетая духовное значение с практическим контролем над передвижением по местности.

Святилище могло защищать маршрут путешествия, тогда как укрепленное поселение могло служить местом проведения религиозных церемоний Фото: DHA

География горы подкрепляет эту интерпретацию. Северный склон крутой и труднодоступный, в то время как южный подход более доступен. С вершины посетители могут наблюдать за Кайсери и окружающей вулканической местностью. Такая видимость даст стратегические преимущества, одновременно усиливая символическое значение этого места.

Соседняя гора Эрджиес, известная в древности как Аргеус или Аргайос, играла важную роль в истории древней Каппадокии. Этот спящий вулкан высотой 3 917 метров часто появлялся на древних монетах. В римский период на монетах, чеканенных в Кесарии Каппадокийской, гора иногда изображалась рядом с сооружениями, похожими на храмы.

Эта связь ставит Лифос в более широкий культурный контекст. Высокие места часто выбирали для поклонения, поскольку считалось, что они обеспечивают более тесную связь с божественными силами. Лифос, расположенный вблизи высоченного вулкана, имел бы сильную символическую ценность.

Будущие археологические исследования и раскопки могут установить, когда был построен комплекс, как он развивался со временем и какую роль играл в регионе Фото: DHA

Сейчас одним из самых актуальных вопросов является сохранение памятника. Эркилетлиоглу предупредил, что охотники за сокровищами уже повредили часть объекта, и призвал власти обеспечить защиту. Сохранившиеся стены, цистерны и фундаменты могут содержать ценную информацию об истории места, но только при условии их надлежащего документирования и исследования.

Будущие археологические исследования и раскопки могут установить, когда был построен комплекс, как он развивался со временем и какую роль играл в регионе. В конце концов, исследователи могут определить, был ли Лифос прежде всего святилищем, крепостью, убежищем, центром паломничества или сочетанием нескольких функций.

Сейчас таяние снега привлекло новое внимание к забытому горному поселению. Огромный укрепленный комплекс, возвышающийся над Кайсери и горой Эрджиес, остается одной из самых интересных археологических загадок центральной Турции. Его исследование может предоставить важные подсказки о том, как древние сообщества сочетали религию, оборону и поселения в ландшафте, сформированном вулканическими горами и веками человеческой истории.

Другие новости науки