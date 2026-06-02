Эту крепость неподалеку от Украины действительно построили тевтонцы: новое открытие в Румынии (фото)

Руины крепости Фельдиоара на юго-востоке Трансильвании, Румыния, уже давно связывают с рыцарями-крестоносцами, которые когда-то контролировали этот пограничный регион Венгерского королевства. Новое исследование предоставило убедительные доказательства в подтверждение этой гипотезы.

Исследователи изучили древнейшие каменные сооружения крепости Фельдиоара, также известной как Мариенбург, и обнаружили, что они датируются началом XIII века. Этот период совпадает с годами, когда Тевтонские рыцари правили регионом, с 1211 по 1225 год, пишет Arkeonews.

Фелдиоара стоит на плато с видом на реку Олт, откуда открывается вид на окружающую местность и соседние Карпатские горы. В Средневековье этот регион служил важной пограничной зоной между Королевством Венгрии и землями, контролируемыми куманами.

Исторические записи свидетельствуют, что в 1211 году король Венгрии Андраш II пригласил тевтонских рыцарей поселиться в этом районе. Их задачей было защищать границы королевства от нападений. Ранее археологи обнаружили средневековые стены, церковь, башни, пряжки, уздечки и другие артефакты, связанные с тем периодом. Однако никогда не было достаточно доказательств, чтобы подтвердить, что сама крепость была построена крестоносцами.

Новое исследование сосредоточилось на 13 образцах известкового раствора, взятых из старейших частей крепости во время реставрационных раскопок. Датировать раствор может быть сложно, поскольку со временем он поглощает углекислый газ и на него могут влиять более поздние ремонты.

Для повышения точности исследовательская группа проанализировала крошечные частицы кальцита в растворе и применила передовые методы анализа, в частности FT-спектрометрию и радиоуглеродное датирование.

Несколько образцов из древнейших стен и фундаментов западной башни дали даты, совпадающие с периодом тевтонского господства. Это указывает на то, что первые каменные укрепления в Фельдиоаре были построены во время правления Тевтонского ордена в этом регионе.

Эти находки также дают представление об амбициях Тевтонского ордена. Организация возникла во время Третьего крестового похода как братство госпитальеров, служившее христианским паломникам в Святой Земле. Со временем она превратилась в мощную военную и религиозную институцию с растущим политическим влиянием.

В течение XIV и XV веков были добавлены дополнительные башни и более прочные оборонительные стены, а дальнейшие модификации продолжались вплоть до раннего нового времени

Сначала король Андраш II разрешил ордену возвести оборонительные сооружения вдоль границы. Однако, согласно средневековым источникам, рыцари расширили свои владения за пределы отведенной им территории, вошли на земли за Карпатами, обратились за защитой к папе и начали строить каменные укрепления. Эти действия вызвали беспокойство в венгерской короне, которая рассматривала их как признаки зарождения независимого государства. В 1225 году, только через четырнадцать лет после их прибытия, тевтонские рыцари были изгнаны из Трансильвании.

Хотя их присутствие было непродолжительным, исследования показывают, что их строительная деятельность оставила длительный след в ландшафте. Фельдиоара не была построена за один период. Археологические данные указывают на то, что это место было заселено с доисторических времен и продолжало развиваться на протяжении многих средневековых этапов.

Исследователи также нашли признаки того, что церковь внутри крепости может датироваться периодом до прибытия тевтонских рыцарей и, возможно, построена ранними саксонскими поселенцами. Другие этапы строительства, кажется, связаны с цистерцианским орденом, который получил это место в 1240 году. В течение XIV и XV веков были добавлены дополнительные башни и более прочные оборонительные стены, а дальнейшие модификации продолжались вплоть до раннего нового времени.

Фото: Wikimedia Commons

Эта история показывает, как различные сообщества формировали крепость на протяжении веков. То, что начиналось как пограничная крепость, постепенно стало частью более широкой сети укрепленных поселений по всей Трансильвании.

Важнейший вывод исследования заключается в том, что древнейшие каменные оборонительные сооружения Фельдиоары теперь можно связать с периодом Тевтонского ордена. Это предоставляет ценные доказательства для понимания того, как военно-религиозные ордена расширялись из восточного Средиземноморья в Европу и основывали укрепленные центры вдоль стратегических границ.