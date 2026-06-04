Самый дальнобойный пассажирский самолет в мире совершил первый полет: 22 часа без посадки (видео)

Компания Airbus провела успешное испытание нового пассажирского самолета A350-1000ULR, который позволит долететь из Австралии в Европу или США и обратно без необходимости в пересадках.

A350-1000ULR – это самый дальнобойный пассажирский самолет в мире, созданный компанией Airbus для крупнейшей в Австралии авиакомпании Qantas. Этот самолет может преодолеть расстояние в 18 500 км без дозаправки и находиться в воздухе около 22 часов. Таким образом Qantas планирует создать первые прямые рейсы из Австралии в Европу и США, а также обратно, которые не требуют пересадки. Airbus провела успешное испытание самолета A350-1000ULR в городе Тулуза, Франция, пишет New Atlas.

Людям, которые совершают перелеты между Австралией, Европой и США приходится тратить около 30 часов, чтобы добраться к месту назначения. Дело в том, что подобный перелет требует, как минимум одной пересадки, например, в Сингапуре или Дубае. Но теперь эра подобных полетов, вероятно, подходит к концу.

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Компания Airbus объявила о том, что состоялся первый полет самого дальнобойного пассажирского самолета в мире — Airbus A350-1000ULR, который может преодолевать расстояние 18 500 км без дозаправки и находится в воздухе около 22 часов.

Компания Airbus объявила о том, что состоялся первый полет самого дальнобойного пассажирского самолета в мире — Airbus A350-1000ULR Фото: Airbus

Первый полет продолжался 3 часа и 43 минуты, во время которого самолет поднялся на высоту 12 500 м. Полет показал, что все системы самолета работают хорошо, и он готов к эксплуатации.

Этот самолет заказала крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas, которая планирует создать первые прямые рейсы из Австралии в Европу и США, а также обратно, которые не требуют пересадки.

Самолет Airbus A350-1000ULR был создан на базе A350-1000, но ключевым отличием является наличие дополнительного топливного бака объемом 20 000 литров. Это позволяет Airbus A350- 1000ULR летать на большие расстояния без дозаправки.

Самолет сможет перевозить 238 пассажиров в четырех классах: первый, бизнес, премиум-эконом и эконом.

Airbus собирается создать для Qantas 12 самолетов A350-1000ULR, первый из который может совершить дебютный рейс из Австралии в Европу или США уже в 2027 году.

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