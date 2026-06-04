Китай впервые отправил в космос новую ракету: запуск создал опасность для самолетов (видео)

Новая китайская ракета-носитель “Чанчжэн-12B” впервые отправилась на орбиту. Но запуск произошел в полной секретности, ведь не было стандартных уведомлений для обеспечения безопасности самолетов, находящихся в воздухе.

Новая многоразовая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-12B", которая является конкурентом ракеты Falcon 9 от SpaceX Илона Маска, совершила свой первый полет в космос 1 июня. О том, что этот запуск состоялся сообщила Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация, государственный производитель ракет в КНР. Этот запуск был неожиданным, ведь оказалось, что не было выпущено стандартных в таких случаях уведомлений для обеспечения безопасности воздушного и морского транспорта, пишет Space.

Многоразовая ракета "Чанчжэн-12B" высотой 72 метра, способная выводить на орбиту грузы весом до 22 тонн, успешно стартовала с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби в Китае. Это был первый запуск ракеты, которая успешно вывела на орбиту два спутника группировки Qianfan. Это конкурент группировки интернет-спутников Starlink компании SpaceX. Как сообщила Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация, спутники успешно достигли низкой околоземной орбиты.

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Ракета "Чанчжэн-12B" очень похожа на ракету Falcon 9 компании SpaceX и аналитики считают ее прямым конкурентом основного космического транспортного средства компании Илона Маска. "Чанчжэн-12B" имеет многоразовую нижнюю ступень, которая, как и ступень Falcon 9, может возвращаться обратно после запуска. Но во время дебютного полета китайские специалисты не планировали посадку нижней степени ракеты. Сообщается, что это должно произойти во время следующего запуска. Стоит отметить, что двигатели "Чанчжэн-12B" работают на керосине и жидком кислороде, как и двигатели ракеты Falcon 9.

Первый запуск ракеты "Чанчжэн-12B" произошел в режиме секретности, ведь не было никаких уведомлении о нем для обеспечения безопасности самолетов и кораблей, которые находятся в воздухе и в море. Это стандартная международная практика, когда перед запуском ракеты в космос создается уведомление о безопасности, чтобы самолеты и корабли могли избежать столкновения с потенциальными обломками ракеты в случае неудачи.

Китай наращивает объемы запусков ракет в рамках новой космической гонки с США. В частности, КНР планирует раньше, чем американцы высадить своих астронавтов на Луну. У NASA эта высадка запланирована на 2028 год, но разные проблемы, связанные с подготовкой к этой исторической миссии, могут привести к тому, что она не состоится через 2 года. В то же время Китай поставил себе цель – осуществить высадку своих астронавтов на Луну до 2030 года.

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