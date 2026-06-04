Китай уперше відправив у космос нову ракету: запуск створив небезпеку для літаків (відео)

Нова китайська ракета-носій "Чанчжен-12B" вперше вирушила на орбіту. Але запуск відбувся в повній секретності, адже не було стандартних повідомлень для гарантування безпеки літаків, що перебувають у повітрі.

Нова багаторазова китайська ракета-носій "Чанчжен-12B", яка є конкурентом ракети Falcon 9 від SpaceX Ілона Маска, здійснила свій перший політ у космос 1 червня. Про те, що цей запуск відбувся повідомила Китайська аерокосмічна науково-промислова корпорація, державний виробник ракет у КНР. Цей запуск був несподіваним, адже виявилося, що не було випущено стандартних у таких випадках повідомлень для забезпечення безпеки повітряного та морського транспорту, пише Space.

Багаторазова ракета "Чанчжен-12B" висотою 72 метри, здатна виводити на орбіту вантажі вагою до 22 тонн, успішно стартувала з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі в Китаї. Це був перший запуск ракети, яка успішно вивела на орбіту два супутники угруповання Qianfan. Це конкурент угруповання інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX. Як повідомила Китайська аерокосмічна науково-промислова корпорація, супутники успішно досягли низької навколоземної орбіти.

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Ракета "Чанчжен-12B" дуже схожа на ракету Falcon 9 компанії SpaceX і аналітики вважають її прямим конкурентом основного космічного транспортного засобу компанії Ілона Маска. "Чанчжен-12B" має багаторазовий нижній ступінь, який, як і ступінь Falcon 9, може повертатися назад після запуску. Але під час дебютного польоту китайські фахівці не планували посадку нижнього ступеня ракети. Повідомляється, що це має статися під час наступного запуску. Варто зазначити, що двигуни "Чанчжен-12B" працюють на гасі і рідкому кисні, як і двигуни ракети Falcon 9.

Перший запуск ракети "Чанчжен-12B" відбувся в режимі секретності, адже не було жодних сповіщень про нього для гарантування безпеки літаків і кораблів, що перебувають у повітрі та в морі. Це стандартна міжнародна практика, коли перед запуском ракети в космос створюється повідомлення про безпеку, щоб літаки і кораблі могли уникнути зіткнення з потенційними уламками ракети в разі невдачі.

Китай нарощує обсяги запусків ракет у рамках нових космічних перегонів зі США. Зокрема, КНР планує раніше, ніж американці висадити своїх астронавтів на Місяць. У NASA ця висадка запланована на 2028 рік, але різні проблеми, пов'язані з підготовкою до цієї історичної місії, можуть призвести до того, що вона не відбудеться через 2 роки. Водночас Китай поставив собі за мету — здійснити висадку своїх астронавтів на Місяць до 2030 року.

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