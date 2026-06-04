Навіть найпотужніші урагани ніколи не перетинають екватор: їх утримує невидима сила

Відомі своєю руйнівною силою атмосферні вихори не можуть перетнути екватор нашої планети з однієї причини. Вона пов'язана з обертанням Землі.

Тропічні циклони, відомі як урагани і тайфуни, регулярно вирують у тропічних регіонах Землі і приносять із собою масштабні руйнування. Але, як не дивно, вони дуже рідко виникають біля екватора і, що ще більш дивно, ніколи його не перетинають, пише IFLScience.

Тропічні циклони, урагани і тайфуни — це одне й те саме явище, але його назва різниться залежно від того, де на Землі воно відбувається. У тропічних районах атлантичного океану, Північної та Південної Америки, і північно-східній частині Тихого океану ці атмосферні вихори називають ураганами. Тайфунами їх називають у західній частині Тихого океану, у топічних регіонах Азії. А атмосферні вихори в Індійському океані називають тропічними циклонами. Хоча всі ці атмосферні явища є тропічними циклонами, іноді для зручності всі їх називають ураганами.

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Ураган — це атмосферний вихор колосальних розмірів, за якого швидкість вітру перевищує 120 км/год. Урагани виникають тільки над теплими водами океанів, де температура перевищує +26 градусів Цельсія.

Повітря над поверхнею океану нагрівається теплою водою. Підйом теплого повітря призводить до утворення області низького тиску під ним. Інтенсивне випаровування води створює потужний потік, що закручується під впливом обертання Землі.

Ураган — це атмосферний вихор колосальних розмірів, за якого швидкість вітру перевищує 120 км/год. Фото: NOAA

Напрямок вітру та обертання урагану визначається силою Коріоліса. Це одна із сил інерції, яка виникає під час руху тіла в системі відліку, що обертається навколо своєї осі. Через обертання Землі навколо своєї осі всі об'єкти, що рухаються її поверхнею, підпадають під вплив сили Коріоліса.

У Північній півкулі обертання Землі призводить до того, що повітря притягується проти годинникової стрілки, внаслідок чого урагани обертаються проти годинникової стрілки. У Південній півкулі відбувається зворотне — вони обертаються за годинниковою стрілкою.

При цьому урагани дуже рідко утворюються в межах 300 кілометрів від екватора. Вони не утворюються поруч з екватором, тому що тут відсутня сила Коріоліса, а це значить, що штормова погода не перетворюється на ураган.

Урагани не перетинають екватор через те, що там сила Коріоліса дорівнює нулю. Для перетину екватора урагану довелося б зупинитися, змінити напрямок обертання і знову почати обертатися в протилежному напрямку, щоб продовжити рух далі.

Екватор діє як невидима межа, яку урагани не можуть подолати. Без обертання, що забезпечується силою Коріоліса, їхня структура просто не може витримати цю подорож.

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