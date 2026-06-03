На світ обрушиться неймовірна спека: коли чекати рекордного потепління

Дослідники попереджають, що Ель-Ніньйо незабаром може спровокувати екстремальні погодні явища — унаслідок цього людство зіткнеться з неймовірною спекою.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила, що ймовірність розвитку Ель-Ніньйо, що спричиняє потепління, у період з червня по серпень становить 80%. Це, як вважають вчені, в рази збільшить ризик розвитку екстремальних погодних явищ, пише Science Alert.

Відомо, що умови Ель-Ніньйо розвиваються, підживлюючись незвично теплими океанськими водами в тропічній частині Тихого океану. Ба більше, явище також впливає на глобальні температурні та осадові режими. За даними ВМО, сьогодні в Тихому океані вже спостерігається явний зсув у бік умов Ель-Ніньйо.

Ель-Ніньйо — природне кліматичне явище, що підвищує температуру поверхні центральної та східно-екваторіальної частини Тихого океану і спричиняє глобальну зміну вітру, тиску й опадів. Як правило, Ель-Ніньйо настає кожні 2-7 років і триває близько 9-12 місяців. Потім настає протилежне явище — більш прохолодне Ла-Нінья, а між цими періодами спостерігаються нейтральні умови.

Відео дня

Статистика показує, що ймовірність настання Ель-Ніньйо в період з червня по серпень становить близько 80%, у листопаді — близько 90% або вище. Ба більше, кліматичні моделі припускають, що цього року Ель-Ніньйо, ймовірно, буде помірним, а можливо, й сильним.

Очікується, що настання Ель-Ніньйо ознаменується посиленням посухи і проливними дощами, а також збільшенням ризику виникнення хвиль спеки, причому як на суші, так і в океані. Дослідники також зазначають, що навіть помірне Ель-Ніньйо підвищує ймовірність деяких екстремальних погодних і кліматичних явищ.

Зазначимо, що останнє Ель-Ніньйо спостерігалося 2023 року і сприяло тому, що рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. Ба більше, 2024 рік став абсолютним максимумом, приблизно на 1,55 °C вищим за доіндустріальний середній показник 1850-1900 років.

Попередні дослідження також показали, що немає вагомих доказів того, що зміна клімату збільшує частоту або інтенсивність явищ Ель-Ніньйо. Утім, учені визнають, що вона може посилювати пов'язані з цим ефекти, оскільки тепліший океан і атмосфера збільшують доступність енергії та вологи для екстремальних погодних явищ, як-от хвилі спеки та сильні дощі.

У результаті вчені прогнозують, що в період з червня по серпень прогнозується майже повсюдне переважання температур, вищих за норму, майже у всіх частинах земної кулі. Це збільшує ризик виникнення посух, а також екстремальної спеки.

Інші новини науки