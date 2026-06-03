На мир обрушится невероятная жара: когда ждать рекордного потепления

Исследователи предупреждают, что Эль-Ниньо вскоре может спровоцировать экстремальные погодные явления — в результате человечество столкнется с невероятной жарой.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что вероятность развития Эль-Ниньо, вызывающего потепления, в период с июня по август составляет 80%. Это, как считают ученые, в разы увеличит риск развития экстремальных погодных явлений, пишет Science Alert.

Известно, что условия Эль-Ниньо развиваются, подпитываясь необычно теплыми океанскими водами в тропической части Тихого океана. Более того, явление также влияет на глобальные температурные и осадочные режимы. По данным ВМО, сегодня в Тихом океане уже наблюдается явный сдвиг в сторону условий Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — естественное климатическое явление, повышающее температуру поверхности центральной и восточно экваториальной части Тихого океана и вызывающее глобальное изменение ветра, давления и осадков. Как правило, Эль-Ниньо наступает каждые 2-7 лет и длится около 9-12 месяцев. Затем наступает противоположное явление — более прохладное Ла-Нинья, а между этими периодами наблюдаются нейтральные условия.

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Статистика показывает, что вероятность наступления Эль-Ниньо в период с июня по август составляет около 80%, в ноябре — около 90% или выше. Более того, климатические модели предполагают, что в этом году Эль-Ниньо вероятнобудет умеренным, а возможно и сильным.

Ожидается, что наступление Эль-Ниньо ознаменуется усугублением засухи и проливными дождями, а также увеличением риска возникновения волн жары, причем как на суше, так и в океане. Исследователи также отмечают, что даже умеренное Эль-Ниньо повышает вероятность некоторых экстремальных погодных и климатических явлений.

Отметим, что последние Эль-Ниньо наблюдалось в 2023 году и способствовало тому, что год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Более того, 2024 года стал абсолютным максимумом, примерно на 1,55 °C выше доиндустриального среднего показателя 1850-1900 годов.

Предыдущие исследования также показали, что нет веских доказательств того, что изменение климата увеличивает частоту или интенсивность явлений Эль-Ниньо. Впрочем, ученые признают, что оно может усиливать связанные с этим эффекты, поскольку более теплый океан и атмосфера увеличивают доступность энергии и влаги для экстремальных погодных явлений, таких как волны жары и сильные дожди.

В результате ученые прогнозируют, что в период с июня по август прогнозируется почти повсеместное преобладание температур выше нормы почти во всех частях земного шара. Это увеличивает риск возникновения засух, а также экстремальной жары.

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