Солнце испустило самый странный радиосигнал в истории: не затухал в течение 19 дней

Время от времени солнечные вспышки фиксируются учеными, но эти сигналы, как правило, затухают в течение нескольких часов, максимум дней.

Солнце постоянно излучает радиошум. Время от времени солнечные радиовспышки возникают, когда заряженные частицы запутываются в его магнитном поле. Как правило, эти сигналы затухают в течение нескольких часов или дней. Но в августе 2025 года произошло нечто странное, пишет Earth.com.

В августе 2025 года ученые зафиксировали сигнал, который продержался 19 дней — ученые заинтересовались, что в солнечной атмосфере могло поддерживать его активность. Отметим, что этот сигнал в разы побил предыдущий рекорд, установленный в 2002 год, когда был зафиксирован сигнал, продлившийся около 5-6 дней.

В новом исследовании под руководством геофизика из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Вратислава Крупара ученые поставили перед собой задачу выяснить, что могло поддержать солнечную радиовспышку в течение почти трех недель. По словам ученых, длительность сигнала на столько выходила за рамки нормы, что обычные объяснения просто не подходили.

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Исследователи отмечают, что тип сигнала называется вспышкой IV типа — они возникают из облаков электронов, захваченных внутри больших магнитных структур, окружающих Солнце. Отметим, что сами по себе радиоволны безвредны для любого человека на Земле. Но магнитные условия, стоящие за ними, часто сопровождаются мощными вспышками, которые могут вывести из строя спутники.

Авторы отмечают, что единичный сигнал такой длительности является проблемой — поскольку Солнце вращается, источник постоянно возникал и исчезал из поля. Ни один космический аппарат не мог наблюдать за всем процессом от начала до конца. В ходе исследования Крупар с коллегами объединили данные, полученные в ходе множества миссий.

Результаты показывают, что по мере вращения Солнца вспышка передавалась от одного космического аппарата к другому, каждый из которых улавливал ее в течение нескольких дней. Оказалось, что именно эта передача и была ключом к разгадке — данные указывали на то, что сигнал двигался точно в такт вращению Солнца. Простыми словами, это была единая структура, вращающаяся вместе с Солнцем и остававшаяся освещенной все это время.

Команда также использовала метод коррекции, чтобы определить источник радиосигнала внутри солнечной атмосфере. Это позволило ученым отследить до ее фактического источника — шлемовидного потока.

По словам ученых, магнитная ловушка объясняет, как электронам удавалось оставаться неподвижными в течение 19 дней. Захваченные частицы теряют энергию со временем — проще говоря, если бы их оставили в покое, они бы исчезли. Однако ученые обнаружили три корональных выброса массы, которые произошли примерно в одном и том же участке Солнца в течение этих недель. Каждый из них, по-видимому, сбрасывал новую порцию заряженных электронов в силовые линии стримера, одно пополнение за другим.

Идея пополнения соответствует временным рамкам, но точный механизм, поддерживающий стабильность ловушки так долго, до сих пор не выяснен. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы ответить на этот вопрос.

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