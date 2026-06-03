Сонце випустило найдивніший радіосигнал в історії: не згасав протягом 19 днів

Час від часу сонячні спалахи фіксуються вченими, але ці сигнали, як правило, загасають протягом кількох годин, максимум днів.

Сонце постійно випромінює радіошум. Час від часу сонячні радіоспалахи виникають, коли заряджені частинки заплутуються в його магнітному полі. Як правило, ці сигнали загасають протягом кількох годин або днів. Але в серпні 2025 року сталося щось дивне, пише Earth.com.

У серпні 2025 року вчені зафіксували сигнал, який протримався 19 днів — учені зацікавилися, що в сонячній атмосфері могло підтримувати його активність. Зазначимо, що цей сигнал у рази побив попередній рекорд, встановлений 2002 року, коли було зафіксовано сигнал, що тривав близько 5-6 днів.

У новому дослідженні під керівництвом геофізика з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Вратіслава Крупара вчені поставили перед собою завдання з'ясувати, що могло підтримати сонячний радіоспалах протягом майже трьох тижнів. За словами вчених, тривалість сигналу на стільки виходила за рамки норми, що звичайні пояснення просто не підходили.

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Дослідники зазначають, що тип сигналу називається спалахом IV типу — вони виникають із хмар електронів, захоплених усередині великих магнітних структур, що оточують Сонце. Зазначимо, що самі по собі радіохвилі нешкідливі для будь-якої людини на Землі. Але магнітні умови, що стоять за ними, часто супроводжуються потужними спалахами, які можуть вивести з ладу супутники.

Автори зазначають, що одиничний сигнал такої тривалості є проблемою — оскільки Сонце обертається, джерело постійно виникало і зникало з поля. Жоден космічний апарат не міг спостерігати за всім процесом від початку до кінця. Під час дослідження Крупар із колегами об'єднали дані, отримані під час безлічі місій.

Результати показують, що в міру обертання Сонця спалах передавався від одного космічного апарату до іншого, кожен з яких уловлював його протягом кількох днів. Виявилося, що саме ця передача і була ключем до розгадки — дані вказували на те, що сигнал рухався точно в такт обертанню Сонця. Простими словами, це була єдина структура, що оберталася разом із Сонцем і залишалася освітленою весь цей час.

Команда також використала метод корекції, щоб визначити джерело радіосигналу всередині сонячної атмосфери. Це дало змогу вченим відстежити до її фактичного джерела — шоломовидного потоку.

За словами вчених, магнітна пастка пояснює, як електронам вдавалося залишатися нерухомими протягом 19 днів. Захоплені частинки втрачають енергію з часом — простіше кажучи, якби їх залишили в спокої, вони б зникли. Однак учені виявили три корональних викиди маси, які відбулися приблизно в одній і тій самій ділянці Сонця протягом цих тижнів. Кожен із них, мабуть, скидав нову порцію заряджених електронів у силові лінії стримера, одне поповнення за іншим.

Ідея поповнення відповідає часовим рамкам, але точний механізм, що підтримує стабільність пастки так довго, досі не з'ясований. Вчені планують продовжити дослідження, щоб відповісти на це питання.

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