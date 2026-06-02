Японський зонд може зустріти "корабель-привид" у космосі: це не астероїд, вважають учені

Космічний апарат "Хаябуса-2" зараз рухається до астероїда 1998 KY26. На думку вчених, на нього може чекати справжній сюрприз.

Японський космічний апарат "Хаябуса-2" летить до невеликого астероїда з дуже високою швидкістю обертання навколо своєї осі. Він має приземлитися на нього і взяти зразки гірської породи. Згідно з новою статтею вчених, насправді цей об'єкт може мати технологічне походження, пише IFLScience.

Космічний апарат "Хаябуса-2" відомий тим, що вперше в історії доставив на Землю зразки гірської породи з астероїда. Це сталося 2020 року, коли японський зонд відправив на Землю контейнер зі зразками, взятими на астероїді Рюгу.

Після завершення цієї місії японські вчені вирішили відправити зонд "Хаябуса-2" для дослідження невеликого астероїда 1998 KY26. Апарат має приземлитися на нього 2031 року і взяти зразки породи.

Нещодавно астрономи з'ясували, що цей астероїд виглядає зовсім інакше, ніж передбачалося, а тому посадка на нього може виявитися складною. Виявилося, що астероїд у 3-4 рази менший від передбачуваного від самого початку розміру і обертається навколо своєї осі приблизно у 2 рази швидше. Передбачається, що один оборот він робить приблизно за 5 хвилин. Також космічний камінь виявився яскравішим.

Поверхня астероїда Рюгу Фото: JAXA

Згідно з новими вимірами астероїд 1998 KY26 має ширину всього 11 метрів, тоді як розмір зонда "Хаябуса-2" становить 6 метрів.

Згідно з новою статтею, японський космічний апарат може очікувати сюрприз, коли він наблизиться до своєї мети. Вивчивши траєкторію об'єкта і порівнявши її з потенційними траєкторіями руху старого радянського космічного апарату, автори статті припускають, що насправді "Хаябуса-2" опиниться не біля астероїда 1998 KY26, а біля штучно створеного об'єкта.

Радянський космічний апарат "Фобос-1" було запущено в липні 1988 року для дослідження Марса і його супутника під назвою Фобос. Спочатку він працював нормально, але у вересні з апаратом було втрачено зв'язок через неправильно надіслану команду із Землі.

Автори статті вважають, що саме цей апарат може опинитися в полі зору "Хаябуса-2", адже розрахунки показують, що саме до нього летить японський зонд, а не до астероїда.

На думку дослідників, ідея з космічним апаратом може пояснити високу відбивну здатність об'єкта, а також те, чому він зберіг свою цілісність, незважаючи на швидке обертання. Така поведінка нехарактерна для астероїда, що є купою каміння, утримуваного гравітацією.

Але чи так це насправді, ми дізнаємося тільки у 2031 році. А поки що ідея вчених є лише доволі цікавою гіпотезою.