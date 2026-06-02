Японский зонд может встретить "корабль-призрак" в космосе: это не астероид, считают ученые

Космический аппарат “Хаябуса-2” сейчас движется к астероиду 1998 KY26. По мнению ученых, его может ждать настоящий сюрприз.

Японский космический аппарат "Хаябуса-2" летит к небольшому астероиду с очень высокой скоростью вращения вокруг своей оси. Он должен приземлиться на него и взять образцы горной породы. Согласно новой статье ученых, на самом деле это объект может иметь технологическое происхождение, пишет IFLScience.

Космический аппарат "Хаябуса-2" известен тем, что впервые в истории доставил на Землю образцы горной породы с астероида. Это произошло в 2020 году, когда японский зонд отправил на Землю контейнер с образцами, взятыми на астероиде Рюгу.

После завершения этой миссии японские ученые решили отправить зонд "Хаябуса-2" для исследования небольшого астероида 1998 KY26. Аппарат должен приземлиться на него в 2031 году и взять образцы породы.

Відео дня

Недавно астрономы выяснили, что этот астероид выглядит совершенно иначе, чем предполагалось, а потому посадка на него может оказаться сложной. Оказалось, что астероид в 3-4 раза меньше предполагаемого изначально размера и вращается вокруг своей оси примерно в 2 раза быстрее. Предполагается, что один оборот он совершает примерно за 5 минут. Также космический камень оказался ярче.

Поверхность астероида Рюгу Фото: JAXA

Согласно новым измерениям астероид 1998 KY26 имеет ширину всего 11 метров, в то время как размер зонда "Хаябуса-2" составляет 6 метров.

Согласно новой статье, японский космический аппарат может ожидать сюрприз, когда он приблизиться к своей цели. Изучив траекторию объекта и сравнив ее с потенциальными траекториями движения старого советского космического аппарата, авторы статьи предполагают, что на самом деле "Хаябуса-2" окажется не возле астероида 1998 KY26, а возле искусственно созданного объекта.

Советский космический аппарат "Фобос-1" был запущен в июле 1988 года для исследования Марса и его спутника под названием Фобос. Изначально он работал нормально, но в сентябре с аппаратом была потеряна связь из-за неправильно отправленной команды с Земли.

Авторы статьи считают, что именно этот аппарат может оказаться поле зрения "Хаябуса-2", ведь расчеты показывают, что именно к нему летит японский зонд, а не к астероиду.

По мнению исследователей, идея с космическим аппаратом может объяснить высокую отражательную способность объекта, а также то, почему он сохранил свою целостность, несмотря на быстрое вращение. Такое поведение нехарактерное для астероида, представляющего собой груду камней, удерживаемых гравитацией.

Но так ли это на самом деле мы узнаем только в 2031 году. А пока идея ученых является лишь довольно интересной гипотезой.