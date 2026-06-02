Колишній "шпигун" ЦРУ назвав місця, де розташовані чотири бази НЛО на Землі (фото)

Колишній "екстрасенс-шпигун" вважає, що знає, де розташовані приховані бази інопланетян на нашій планеті. Як стверджується, серед них навіть є космічний порт, куди прибувають позаземні гості.

Лін Б'юкенен, ветеран армійської розвідки США у відставці стверджує, що брав участь у секретній програмі ЦРУ, спрямованій на виявлення прихованих баз НЛО на Землі. Колишній "екстрасенс-шпигун" назвав чотири місця, де, за його твердженням, розташовані ці бази. Вони функціонували як центри збору розвідувальної інформації, ремонтні майстерні для космічних кораблів НЛО і як космічний порт, пише Daily Mail.

Під час холодної війни ЦРУ в рамках секретної програми "Зоряна брама" використовувало ймовірних екстрасенсів для військових і розвідувальних цілей. Програма розпочалася на початку 1970-х років і була офіційно закрита 1995 року після того, як не було доведено її ефективність у збиранні розвідувальної інформації та наукову обґрунтованість.

Гора Хейс, Аляска Фото: Daily Mail

Лін Б'юкенен стверджує, що він був серед учасників секретної дослідницької програми ЦРУ, присвяченої вивченню можливості використання людської свідомості для збору розвідувальної інформації на відстані. Йому було доручено відстежувати, як стверджує колишній розвідник, бази інопланетян, уперше виявлені екстрасенсом Петом Прайсом 1973 року.

Гора Зіл, Австралія Фото: Daily Mail

Б'юкенен заявив, що йому було доручено стежити за об'єктами, розташованими на горі Гейс на Алясці, на горі Зіл в Австралії, на горі Ньянгані в Зімбабве (Африка) і в Піренейських горах між Іспанією і Францією.

Гора Ньянгані, Зімбабве Фото: Daily Mail

Варто зазначити, що немає жодних доказів існування будь-яких із передбачуваних баз інопланетян, і немає незалежних підтверджень заявам Б'юкенена. І все ж вони досить цікаві.

Б'юкенен стверджує, що об'єкти інопланетян виконували різні функції. База на Алясці збирала розвідувальну інформацію, база в Австралії функціонувала як космічний порт для НЛО, а об'єкт у Зімбабве — як ремонтний центр для позаземних космічних кораблів. Водночас "екстрасенс" не знає, чим саме займалася база в Піренейських горах.

Піренейські гори Фото: Daily Mail

Як повідомляється, всі інопланетні об'єкти добре заховані всередині гір і їх практично неможливо виявити. До речі, гора Хейс на Алясці давно є місцем, де часто спостерігають НЛО.

Б'юкенен стверджує, що інопланетяни прибувають на Землю, ремонтують тут свої космічні кораблі і збирають дані про жителів Землі.

Це твердження нагадує сценарій фантастичного фільму "Люди в чорному", але деякі люди вірять в існування позаземних цивілізацій і в те, що інопланетяни відвідують Землю. Деякі вчені також вважають, що ми не самотні у Всесвіті і десь у космосі існують й інші цивілізації. Поки що вчені вважають, що якщо позаземне життя й існує десь у Сонячній системі, то воно, ймовірно, представлене у вигляді мікроорганізмів.