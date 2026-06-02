Бывший "шпион" ЦРУ назвал места, где находятся четыре базы НЛО на Земле (фото)

Бывший “экстрасенс-шпион” считает, что знает, где находятся скрытые базы инопланетян на нашей планете. Как утверждается, среди нет даже есть космический порт, куда прибывают внеземные гости.

Лин Бьюкенен, ветеран армейской разведки США в отставке утверждает, что принимал участие в секретной программе ЦРУ, направленной на обнаружение скрытых баз НЛО на Земле. Бывший "экстрасенс-шпион" назвал четыре места, где по его утверждению, находятся эти базы. Они функционировали как центры сбора разведывательной информации, ремонтные мастерские для космических кораблей НЛО и как космический порт, пишет Daily Mail.

Во время холодной войны ЦРУ в рамках секретной программы "Звездные Врата" использовало предполагаемых экстрасенсов для военных и разведывательных целей. Программа началась в начале 1970-х годов и была официально закрыта в 1995 году после того, как не была доказана ее эффективность в сборе разведывательной информации и научная обоснованность.

Відео дня

Гора Хейс, Аляска Фото: Daily Mail

Лин Бьюкенен утверждает, что он был среди участников секретной исследовательской программы ЦРУ, посвященной изучению возможности использования человеческого сознания для сбора разведывательной информации на расстоянии. Ему было поручено отслеживать, как утверждает бывший разведчик, базы инопланетян, впервые обнаруженные экстрасенсом Пэтом Прайсом в 1973 году.

Гора Зил, Австралия Фото: Daily Mail

Бьюкенен заявил, что ему было поручено следить за объектами, расположенными на горе Хейс на Аляске, на горе Зил в Австралии, на горе Ньянгани в Зимбабве (Африка) и в Пиренейских горах между Испанией и Францией.

Гора Ньянгани, Зимбабве Фото: Daily Mail

Стоит отметить, что нет никаких доказательств существования каких-либо из предполагаемых баз инопланетян, и нет независимых подтверждений заявлениям Бьюкенена. И все же они достаточно интересны.

Бьюкенен утверждает, что объекты инопланетян выполняли разные функции. База на Аляске собирала разведывательную информацию, база в Австралии функционировала как космический порт для НЛО, а объект в Зимбабве — как ремонтный центр для внеземных космических кораблей. В то же время "экстрасенс" не знает, чем именно занималась база в Пиренейских горах.

Пиренейские горы Фото: Daily Mail

Как сообщается, все инопланетяне объекты хорошо спрятаны внутри гор и их практически невозможно обнаружить. Кстати, гора Хейс на Аляске давно является местом, где часто наблюдают НЛО.

Бьюкенен утверждает, что инопланетяне прибывают на Землю, ремонтируют здесь свои космические корабли и собирают данные о жителях Земли.

Данное утверждения напоминает сценарий фантастического фильма "Люди в черном", но некоторые люди верят в существование внеземных цивилизаций и в то, что инопланетяне посещают Землю. Некоторые ученые также считают, что мы не одиноки во Вселенной и где-то в космосе существуют и другие цивилизации. Пока что ученые считают, что если внеземная жизнь и существует где-то в Солнечной системе, то она, вероятно, представлена в виде микроорганизмов.