Google планирует выпустить 64 млн зараженных комаров: крупнейший биологический эксперимент

Шквал критики обрушился на Google из-за планов выпустить в мир десятки миллионов комаров, зараженных бактериями.

Материнская компания Google, Alphabet, выступила с намерением получить федеральное разрешение на ежегодное размещение 32 миллионов модифицированных комаров в Калифорнии и Флориде, начиная со следующего года. Если одобрение будет получено, двухлетняя программа приведет к выпуску в окружающую среду 64 миллионов комаров, пишет Daily Mail.

Цель проекта состоит в сокращении популяции комаров-переносчиков болезней с помощью так называемых полезных насекомых — самцов, несущих встречающуюся в природе бактерию Wolbachia. Отметим, что самцы комаров не кусают, но когда они спариваются с дикими самками, последние все еще откладывают яйца, но они не развиваются и не вылупляются. В результате популяция насекомых постепенно сокращается.

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Этот метод существует уже несколько десятилетий, но Google все же столкнулся с критикой из-за планов выпустить в дикую природу зараженных бактериями комаров. Более того, критики даже назвали этот проект одним из крупнейших биологических экспериментов под открытым небом в истории Штатов. В результате критики выступают с требованием, что проект необходимо остановить и перестать вмешиваться в природу.

Любопытно, что к критике также присоединились некоторые должностные лица, заявив, что людям следует воздержаться от того, чтобы нарушать и без того хрупкий баланс природы. В своих заявлениях критики вспоминают несколько предыдущих печальных случаев интродукции неместных видов, которые распространились далеко за пределы своего предполагаемого ареала. Это в конце концов привело к значительным экологическим нарушениям.

Другие критики также задаются вопросом, какой интерес к выпуску комаров у Google, учитывая, что это технологическая компания, а вовсе не экологическая. В результате жители двух штатов призывают к достижению общественного согласия, прежде чем, какие-либо шаги будут предприняты.

Отметим, что с 2021 года в нескольких американских штатах, в том числе в Калифорнии и Техасе, были выпущены выращенные в лаборатории и генетически модифицированные комары для борьбы с популяциями переносчиков болезней.

Участие Google осуществляется через Verily, компанию, занимающуюся биотехнологиями и принадлежащую Alphabet. В 2016 году компания Verily запустила проект Debug, направленный на снижение распространения болезней, переносимых комарами. Проект предполагает подавление популяции инвазивного вида, ответственного за передачу таких вирусов, как Зика, лихорадка денге и чикунгунья.

В то же время новый проект направлен на борьбу с Aedes aegypti — видом, кусающим человека и известным распространением таких опасных заболеваний, как вирус Зика, лихорадка денге, желтая лихорадка и чикугунья.

Статистика указывает на то, что около 40% населения мира подвержено риску заболеваний, распространяемых комарами. Чтобы решить проблему, ученые разводят миллионы самцов в лабораториях, а затем отделяют самок, способных кусать и распространять болезни. В конечном итоге самцов выпускают в дикую природу, чтобы они спаривались с самками без потомства. Ученые надеются, что таким образом им удастся сократить или полностью уничтожить популяции опасных насекомых.

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