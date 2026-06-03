Google планує випустити 64 млн заражених комарів: найбільший біологічний експеримент

Шквал критики обрушився на Google через плани випустити у світ десятки мільйонів комарів, заражених бактеріями.

Материнська компанія Google, Alphabet, виступила з наміром отримати федеральний дозвіл на щорічне розміщення 32 мільйонів модифікованих комарів у Каліфорнії та Флориді, починаючи з наступного року. Якщо схвалення буде отримано, дворічна програма призведе до випуску в навколишнє середовище 64 мільйонів комарів, пише Daily Mail.

Мета проєкту полягає в скороченні популяції комарів-переносників хвороб за допомогою так званих корисних комах — самців, що несуть бактерію Wolbachia, яка зустрічається в природі. Зазначимо, що самці комарів не кусають, але коли вони спаровуються з дикими самками, останні все ще відкладають яйця, але вони не розвиваються і не вилуплюються. У результаті популяція комах поступово скорочується.

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Цей метод існує вже кілька десятиліть, але Google все ж зіткнувся з критикою через плани випустити в дику природу заражених бактеріями комарів. Ба більше, критики навіть назвали цей проєкт одним із найбільших біологічних експериментів просто неба в історії Штатів. У результаті критики виступають з вимогою, що проєкт необхідно зупинити і перестати втручатися в природу.

Цікаво, що до критики також долучилися деякі посадовці, заявивши, що людям слід утриматися від того, щоб порушувати і без того крихкий баланс природи. У своїх заявах критики згадують кілька попередніх сумних випадків інтродукції немісцевих видів, які поширилися далеко за межі свого передбачуваного ареалу. Це врешті-решт призвело до значних екологічних порушень.

Інші критики також задаються питанням, який інтерес до випуску комарів у Google, враховуючи, що це технологічна компанія, а зовсім не екологічна. У результаті жителі двох штатів закликають до досягнення суспільної згоди, перш ніж, будь-які кроки будуть зроблені.

Зазначимо, що з 2021 року в кількох американських штатах, зокрема в Каліфорнії та Техасі, було випущено вирощених у лабораторії та генетично модифікованих комарів для боротьби з популяціями переносників хвороб.

Участь Google здійснюється через Verily, компанію, що займається біотехнологіями і належить Alphabet. У 2016 році компанія Verily запустила проєкт Debug, спрямований на зниження поширення хвороб, які переносять комарі. Проєкт передбачає придушення популяції інвазивного виду, відповідального за передання таких вірусів, як Зіка, лихоманка денге і чикунгунья.

Водночас новий проєкт спрямований на боротьбу з Aedes aegypti — видом, що кусає людину і відомий поширенням таких небезпечних захворювань, як вірус Зіка, лихоманка денге, жовта лихоманка і чикугунья.

Статистика вказує на те, що близько 40% населення світу наражається на ризик захворювань, які поширюють комарі. Щоб вирішити проблему, вчені розводять мільйони самців у лабораторіях, а потім відокремлюють самок, здатних кусати і поширювати хвороби. Зрештою самців випускають у дику природу, щоб вони спаровувалися з самками без потомства. Вчені сподіваються, що таким чином їм вдасться скоротити або повністю знищити популяції небезпечних комах.

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