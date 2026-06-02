Спати голим чи у піжамі: вчені поставили крапку у давній суперечці

Десятки років люди сперечаються про те, як нам слід спати: одні стверджують, що лише роздягнувшись, можна добре виспатися. Водночас, інші не можуть заснути без своєї улюбленої піжами. Тепер учені раз і назавжди поставили крапку в цьому питанні, пише Daily Mail.

Погані новини для тих, хто вважає за краще спати голяка: з настанням виснажливої спеки може виникнути спокуса зняти з себе одяг перед сном. Але вчені стверджують, що хороша піжама насправді може забезпечити прохолоду, зменшити потовиділення і дасть вам змогу краще відпочити.

Ба більше, експерти попереджають, що сон голяка у спекотну погоду може також зробити вашу постільну білизну брудною. За словами доктора Фахіма Латіфа з Британської асоціації дерматологів, вільна і добре вентильована піжама з натуральних тканин може допомогти вбирати піт і утримувати його подалі від шкіри в теплу погоду. Вчені радять вибирати такі тканини:

бавовна;

бамбук;

шовк.

Зазначимо, що суперечка про те, чи слід нам спати в піжамі або голяка, точиться вже давно. Прихильники сну в піжамі стверджують, що одяг допомагає їм легко засинати, а ті, хто вважає за краще спати без одягу, наполягають на тому, що контакт шкіри з тканиною змушує їх лише потіти більше.

За словами доктора Латіфа, незважаючи на те, що сон без одягу може здатися гарною ідеєю, особливо в спекотні дні, носіння піжами насправді більш гігієнічне. Експерт зазначає, що сам по собі сон голяка не є негігієнічним, але в спекотні дні ця звичка може стати проблемою.

Річ у тім, що за ніч організм природним чином позбувається клітин шкіри, шкірного сала, бактерій і дріжджів, незалежно від того, спить людина в піжамі чи ні. Водночас піжама слугує бар'єром між тілом і постільною білизною, тому люди, які сплять без одягу, переносять більше поту і клітин шкіри безпосередньо на постільну білизну, особливо в спекотну погоду або за сильного потовиділення.

Попередні дослідження вже показали, що за ніч людина, як правило, скидає тисячі клітин шкіри і виділяє близько півлітра поту. Без піжами, яка слугувала б природним бар'єром, увесь цей бруд і пил втираються просто в простирадла, де вони стають розсадником бактерій і грибків.

За словами доктора Латіфа, якщо брудну постільну білизну не міняють протягом тривалого часу, це може призвести до появи неприємного запаху тіла, вугрового висипання, фолікуліту та загострення екземи. Утім, якщо ви регулярно міняєте простирадла, проблем виникнути не повинно.

Любителі спати голяка також стверджують, що відмова від піжами допомагає їм краще виспатися, зберігаючи прохолоду. Однак, за словами докторки Софі Босток, незалежного фахівця зі сну, щодня з настанням темряви різке зниження температури тіла збігається з викидом гормону мелатоніну — ці сигнали вказують організму, що час спати.

Відомо, що це природне нічне зниження температури тіла, як правило, досягається за рахунок посилення кровотоку до шкіри. Однак щойно температура на вулиці стає занадто високою, наша шкіра не може випромінювати стільки тепла в навколишнє середовище, і природний цикл сну починає порушуватися.

Можна припустити, що відмова від піжами може допомогти залишатися в прохолоді та поліпшить сон. Однак це не зовсім так: британські вчені виявили, що носіння вовняного одягу для сну допомагає організму залишатися в "зоні теплового комфорту", відводячи піт і регулюючи температуру тіла. Дослідники також розповіли, що для поліпшення сну людям слід підтримувати в спальні температуру в межах 16-19°C.