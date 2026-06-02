Спать голым или в пижаме: ученые поставили точку в давнем споре

Десятки лет люди спор о том, как нам следует спать: одни утверждают, что лишь раздевшись, можно хорошо выспаться. В то же время, другие не могут уснуть без своей любимой пижамы. Теперь ученые раз и навсегда поставили точку в этом вопросе, пишет Daily Mail.

Плохие новости для тех, кто предпочитает спать голышом: с наступлением изнурительной жары может возникнуть соблазн снять с себя одежду перед сном. Но ученые утверждают, что хорошая пижама на самом деле может обеспечить прохладу, уменьшить потоотделение и позволит вам лучше отдохнуть.

Более того, эксперты предупреждают, что сон голышом в жаркую погоду может также сделать ваше постельное белье грязным. По словам доктора Фахима Латифа из Британской ассоциации дерматолога, свободная и хорошо вентилируемая пижама из натуральных тканей может помочь впитывать пот и удерживать его подальше от кожи в теплую погоду. Ученые советуют выбирать такие ткани:

хлопок;

бамбук;

шелк.

Отметим, что спор о том, следует ли нам спать в пижаме или голышом ведется уже давно. Сторонники сна в пижаме утверждают, что одежда помогает им легко засыпать, а те, кто предпочитает спать без одежды настаивают на том, что контакт кожи с тканью заставляет их лишь потеть больше.

По словам доктора Латифа, несмотря на то, что сон без одежды может показаться хорошей идеей, особенно в жаркие дни, ношение пижамы на самом деле более гигиеничное. Эксперт отмечает, что сам по себе сон голышом не является негигиеничным, но в жаркие дни эта привычка может стать проблемой.

Дело в том, что за ночь организм естественным образом избавляется от клеток кожи, кожного сала, бактерий и дрожжей, независимо от того, спит ли человек в пижаме или нет. В то же время пижама служит барьером между телом и постельным бельем, поэтому люди, спящие без одежды, переносят больше пота и клеток кожи непосредственно на постельное белье, особенно в жаркую погоду или при сильном потоотделении.

Предыдущие исследования уж показали, что за ночь человек, как правило, сбрасывает тысячи клеток кожи и выделяет около полулитра пота. Без пижамы, которая служила бы естественным барьером, вся эта грязь и пыль втираются прямо в простыни, где они становятся рассадником бактерий и грибков.

По словам доктора Латифа, если грязное постельное белье не меняется в течение длительного времени, это может привести к появлению неприятного запаха тела, угревой сыпи, фолликулиту и обострению экземы. Впрочем, если вы регулярно меняете простыни, проблем возникнуть не должно.

Любители спать голышом также утверждают, что отказ от пижамы помогает им лучше выспаться, сохраняя прохладу. Однако, по словам доктора Софи Босток, независимого специалиста по сну, ежедневно с наступление темноты резкое снижение температуры тела совпадает с выбросом гормона мелатонина — эти сигналы указывают организму, что пора спать.

Известно, что это естественное ночное снижение температуры тела, как правило, достигается за счет усиления кровотока к коже. Однако, как только температура на улице становится слишком высокой, наша кожа не может излучать столько тепла в окружающую среду, и естественный цикл сна начинает нарушаться.

Можно предположить, что отказ от пижамы может помочь оставаться в прохладе и улучшит сон. Однако это не совсем так: британские ученые обнаружили, что ношение шерстяной одежды для сна помогает организму оставаться в "зоне теплового комфорта", отводя пот и регулируя температуру тела. Исследователи также рассказали, что для улучшения сна людям следует поддерживать в спальне температуру в пределах 16–19°C.