Усього ложка цього ферментованого продукту поліпшить здоров'я: його не беруть до уваги

Дослідники виявили, що для поліпшення здоров'я кишківника і зниження рівня холестерину достатньо їсти всього одну ложку квашеної капусти.

Ферментовані продукти, від кефіру до комбучі, неймовірно популярні сьогодні — їх хвалять за користь для здоров'я кишківника. Але експерти виявили, що існує ферментований продукт, який ми незаслужено не беремо до уваги — йдеться про квашену капусту, пише Daily Mail.

Ферментація — природний процес, під час якого стимулюються так звані корисні бактерії. Вважається, що при вживанні в їжу ці бактерії, також відомі як пробіотики, мають численні корисні властивості для здоров'я.

За словами експертів, квашена капуста готується шляхом змішування нашаткованої капусти з солоним розсолом. Дослідження показують, що цей продукт багатий на пробіотики, які підтримують здоров'я імунної системи та зменшують запалення, потенційно запобігаючи смертельним захворюванням.

У німецькій кухні квашена капуста є основним продуктом з 1600-х років, особливо в зимові місяці. Ба більше, експерти вважають, що цей продукт у рази корисніший за інші модні ферментовані продукти, які часто готують із використанням цукру та консервантів. Крім того, квашена капуста доступна за ціною і її з легкістю можна приготувати вдома.

Ось кілька переваг квашеної капусти для здоров'я людини.

Покращує травлення

За словами дієтолога Роба Гобсона, квашена капуста найвідоміша своїми корисними властивостями для здоров'я кишечника. Річ у тім, що в процесі ферментації вона збагачується натуральними ферментами, які допомагають розщеплювати їжу, полегшуючи засвоєння організмом усіх вітамінів і мінералів з їжі.

Утім, експерт визнає, що для отримання максимальної користі необхідно вибрати правильний тип квашеної капусти. У супермаркетах, як правило, продається два типи: пастеризована і непастеризована. Пастеризована квашена капуста піддається термічній обробці для знищення бактерій і продовження терміну зберігання. Але експерти попереджають, що така форма містить менше корисних бактерій, а отже — менше користі для здоров'я.

Зміцнює імунну систему

За словами Гобсона, регулярне вживання квашеної капусти допомагає зміцнити імунну систему, захищаючи від хвороб. Річ у тім, що значна частина імунної системи людини пов'язана з кишківником, тому продукти, що підтримують здорову мікрофлору кишківника, можуть побічно підтримувати імунну функцію.

Ба більше, дослідження показують, що до 70% клітин імунної системи людини перебувають у кишківнику, а отже правильне харчування має вирішальне значення для боротьби з вірусами та бактеріями.

У результаті, експерти вважають, що квашена капуста — один з ефективних способів зміцнення імунної системи. Але визнають, що вживання цього продукту слід поєднувати з іншими змінами у способі життя.

Знижує рівень холестерину і покращує здоров'я серця

Дослідження показують, що квашена капуста може відігравати важливу роль у зниженні рівня холестерину — жирових бляшок, які можуть спричиняти інфаркти та інсульти. Ймовірно, однією з головних причин є високий вміст клітковини — важлива речовина, що міститься у фруктах, овочах, горіхах, бобових і цільнозерновому хлібі.

За словами Гібсона, квашена капуста підвищує рівень корисних бактерій у кишечнику, що може сприяти підвищенню рівня так званого "хорошого" холестерину. І все ж, важливо пам'ятати, що квашена капуста містить багато солі, що пов'язано з проблемами серця.

Експерти також попереджають, що нам слід їсти близько однієї столової ложки квашеної капусти на день, щоб отримати користь для організму.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.