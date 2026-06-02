Всего ложка этого ферментированного продукта улучшит здоровье: его упускают из виду

Исследователи обнаружили, что для улучшения здоровья кишечника и снижения уровня холестерина достаточно есть всего одну ложку квашеной капусты.

Ферментированные продукты, от кефира до комбучи, невероятно популярны сегодня — их хваля за пользу для здоровья кишечника. Но эксперты обнаружили, что существует ферментированный продукт, который мы незаслуженно упускаем из виду — речь о квашеной капусте, пишет Daily Mail.

Ферментация — естественный процесс, в ходе которого стимулируются так называемые полезные бактерии. Считается, что при употреблении в пищу эти бактерии, также известные как пробиотики, обладают многочисленными полезными свойствами для здоровья.

По словам экспертов, квашеная капуста готовится путем смешивания нашинкованной капусты с соленым рассолом. Исследования показывают, что этот продукт богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье иммунной системы и уменьшают воспаление, потенциально предотвращая смертельные заболевания.

В немецкой кухне квашеная капуста является основным продуктом с 1600-х годов, особенно в зимние месяцы. Более того, эксперты считают, что этот продукт в разы полезнее других модных ферментированных продуктов, которые часто готовят с использованием сахара и консервантов. Кроме того, квашеная капуста доступна по цене и ее с легкостью можно приготовить дома.

Вот несколько преимуществ квашеной капусты для здоровья человека.

Улучшает пищеварение

По словам диетолога Роба Хобсона, квашеная капуста наиболее известна своими полезными свойствами для здоровья кишечника. Дело в том, что в процессе ферментации она обогащается натуральными ферментами, которые помогают расщеплять пищу, облегчая усвоение организмом всех витаминов и минералов из пищи.

Впрочем, эксперт признает, что для получения максимальной пользы необходимо выбрать правильный тип квашеной капусты. В супермаркетах, как правило продается два типа: пастеризованная и непастеризованная. Пастеризованная квашеная капуста подвергается термической обработке для уничтожения бактерий и продления срока хранения. Но эксперты предупреждают, что такая форма содержит меньше полезных бактерий, а значит — меньше пользы для здоровья.

Укрепляет иммунную систему

По словам Хобсона, регулярное употребление квашеной капусты помогает укрепить иммунную систему, защищая от болезней. Дело в том, что значительная часть иммунной системы человека связана с кишечником, поэтому продукты, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника, могут косвенно поддерживать иммунную функцию.

Более того, исследования показывают, что до 70% клеток иммунной системы человека находятся в кишечнике, а значит правильное питание имеет решающее значение для борьбы с вирусами и бактериями.

В результате, эксперты считают, что квашеная капуста — один из эффективных способов укрепления иммунной системы. Но признают, что употребление этого продукта следует сочетать с другими изменениями в образе жизни.

Снижает уровень холестерина и улучшает здоровье сердца

Исследования показывают, что квашеная капуста может играть важную роль в снижении уровня холестерина — жировых бляшек, которые могут вызывать инфаркты и инсульты. Вероятно, одной из главных причин является высокое содержание клетчатки — важное вещество, содержащееся в фруктах, овощах, орехах, бобовых и цельнозерновом хлебе.

По словам Гибсона, квашеная капуста повышает уровень полезных бактерий в кишечнике, что может способствовать повышению уровня так называемого "хорошего" холестерина. И все же, важно помнить, что квашеная капуста содержит много соли, что связано с проблемами сердца.

Эксперты также предупреждают, что нам следует есть около одной столовой ложки квашеной капусты в день, чтобы получить пользу для организма.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.